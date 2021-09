Le groupe IAM, représenté par Akhenaton & Shurik'n, fait "sa" première "radio de..." ! Premier trac d'antenne, premiers frissons pour une première émission et une plongée intime dans leur univers musical... sur France Inter.

Akhenaton & Shurik'n (IAM) © Radio France / Matthieu Conquet

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le samedi de 21h à 22h, des artistes deviennent Producteur-Animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter !

Sur Radio IAM, Akhenaton et Shurik'n nous font découvrir leurs coups d'coeur, les musiques qui les accompagnent tout le temps, leurs chansons et artistes préférés et nous racontent... Plongée intime dans la Playlist de leur univers.

Le groupe IAM a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour les découvrir un peu plus, les connaître un peu mieux et écouter leurs voix. Fermez les yeux, c'est Radio IAM...

🎧 IAM – Poursuite du bonheur - Nouvel extrait EP Première Vague

La Playlist de IAM

James Brown - Public Enemy #1

Anderson Paak - Brother's Keeper (feat. Pusha T)

Françoise Hardy - Mon amie la rose

Eric B. & Rakim - Eric B. is President

Nipsey Hussle - Million while you young

Nas - N.Y. State of mind

Nino Rota - Love Theme from Romeo and Juliet

Curtis Mayfield - We are the people darker than blue

Gladys Knight - The way we were

The Sugarhill Gang - 8th wonder

L'Actu de IAM

Deux ans après Yasuke, 10ème album, IAM revient avec un EP 6 titres Première vague, sorti le 25 juin et l'EP Deuxième vague le 17 sept. 2021

En tournée Warrior Tour 2021 avec un grand retour à la Fête de l'Huma le 11 septembre - Olympia Paris 14 novembre - Marseille 21 novembre... and so

2021 avec un grand retour à la Fête de l'Huma le 11 septembre - Olympia Paris 14 novembre - Marseille 21 novembre... and so La faim de leur monde, Pamphlet d'Akhenaton (IAM), éditions de l'Iconoclaste, avril 2021

Entre la pierre et la plume, publié aux éditions Stock, octobre 2020

📖 L'épopée d'IAM racontée par Akhenaton et Shurik'n

. (Ré)Écoutez IAM sur France Inter

