La jeune artiste Pomme prend les commandes d'une émission pour faire "sa" radio. Première expérience, premier trac d'antenne, premiers frissons... pour une première émission de radio et une plongée intime dans son univers musical !

Pomme © Oumayma B. Tanfous

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le vendredi de 23h à minuit, des artistes deviennent Producteur-animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter, une première !

Sur Radio Pomme, l’artiste Pomme nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent depuis tout l'temps, ses chansons préférées et nous raconte pourquoi... Plongée intime dans son univers musical !

Pomme a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour la découvrir un peu plus, la connaître un peu mieux et écouter sa voix.

Fermez les yeux, c'est la radio de Pomme...

La Playlist de Pomme

Mylène Farmer  Sans Contrefaçon (Album Ainsi soi-je, 1998)

Antony And The Johnsons For today I am a Boy (Album I am a bird now, 2005)

Claud  OvernightÂ

Clara Ysé  Le Monde s’est dédoublé (Version Live)

Sufjan Stevens  Mystery of Love (BO Film Call me by your name, 2018)

Angèle  Perdus

Safia Nolin  Lesbian Break Up SongÂ

Aya Nakamura  Djadja (2018)

Céline Dion  Destin  (1er album : D’eux, avec JJ Goldman, 1995)

Pi Ja Ma  BisouÂ

Gloria Gaynor  I Will Survive

🎧   Pomme – Les Séquoias, en Playlist France Inter

L'Actu de Pomme

🎧   Pomme Dans la Playlist de France Inter – Jean-Baptiste Audibert

. (Ré)écouter Pomme sur France Inter

