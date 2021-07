Le groupe La Femme, représenté par Marlon Magnée (guitare) et Sacha Got (clavier), fait "sa" radio. Première expérience, premier trac d'antenne, premiers frissons, pour une première émission de radio et une plongée intime dans leur univers musical !

Le groupe LA FEMME © Oriane Robaldo

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le vendredi de 23h à minuit, des artistes deviennent Producteur-animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter, une première !

Sur Radio La Femme, Marlon & Sacha nous font découvrir leurs coups de coeur, les musiques qui les accompagnent depuis tout l'temps, leurs chansons préférées et nous racontent pourquoi... Plongée intime dans leur univers musical !

La Femme a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour les découvrir un peu plus, les connaître un peu mieux et écouter leur voix.

Fermez les yeux, c’est la radio de La Femme…

La Playlist de La Femme

D.R. Hooker  Forge your own chains (Album The truth, 1972)

Les Sauvageons  Quand je rentre chez moi

Lou Reed  Pale Blue Eyes (Album The Velvet Underground, 1969)

La Souris Déglinguée  Nouvelle aube (Album Eddy Jones, 1986)

Jimi Hendrix  Hey Baby (Album posthume Rainbow Bridge, 1971)

Jacno  Rectangle (1979)

Igor Dewe  Sexual Obsession (Album Gogo boy) ?

Brian Jonestown Massacre  If love is the drug, then I want to ODÂ

Pedro Manuel Pacheco Palomo  Al Gitano de la cava

ET

La Femme  Witchcraft

🎧  La Femme – Le sang de mon prochain, en Playlist France Inter

L'Actu de La Femme

🎧   La Femme Dans la Playlist de France Inter – Thierry Dupin

. (Ré)écouter La Femme sur France Inter

