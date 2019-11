Les manchots sont souvent associés aux climats polaires et à l’Antarctique, mais beaucoup d’espèces se reproduisent dans des régions tempérés et subtropicales. Les espèces de manchot sont-elles menacées et qu'en est-il des possibilités de préservation ?

Les manchots sont-ils menacés ? © Getty / David Tipling

Invité du jour

Michel Gauthier-Clerc est docteur en écologie et docteur en médecine vétérinaire. Il dirige actuellement le parc zoologique de La Garenne (Suisse) et est chercheur associé au laboratoire Chrono-environnement de l’université de Bourgogne–Franche-Comté.

Il est auteur de Les manchots (Delachaux et Niestlé, 2019), dans lequel il explique qu'actuellement, il existe une vingtaine d’espèces de manchots. Beaucoup d’espèces ont disparu. Il y avait des espèces de manchots géants qui ont disparus il y a 25 millions d’années, faisant entre 20 à 40cm de plus que le manchot empereur. Un des éléments de préservation des manchots est notamment l'interdiction de pêche sur des secteurs définis. En Afrique du Sud cette mesure a montré son efficacité, puisqu'en quelques mois après l’interdiction de pêche, les manchots ont pu se nourrir à l’intérieur de la zone protégée.

Vos solutions pour la planète

Pierre-André Aubert est ingénieur – cuisinier et fondateur du Présage, un restaurant solaire qui propose une restauration circulaire et durable à Aubagne. C'est pour l'instant un restaurant éphémère tout en extérieur. Le projet actuel prévoit de pouvoir cuisiner toute l’année et recevoir les convives en intérieur. Le Présage est en passe de devenir un projet global, un système alimentaire innovant et régénératif, mélange symbiotique d’une activité de restauration durable, d’énergies renouvelables et d’un jardin forêt comestible.

Invité découverte

Christine Féret-Fleury a longtemps travaillé dans l'édition avant de se consacrer à l'écriture. Elle a publié de nombreux livres pour la jeunesse, mais aussi des romans pour les adultes et des anthologies. Elle a rassemblé dix auteurs pour constituer avec Krysia Roginski, la responsable du Pôle Romans chez Auzou une anthologie pour la préservation des arbres : “Au coeur de la forêt”. Un recueil de dix nouvelles destiné au jeune public et écrites par des auteurs différents. L'idée est de sensibiliser à la cause écologique par ces histoires, en montrant la beauté et la fragilité de la forêt, mais aussi faire une action concrète pour protéger les forêts, d’où un engagement auprès de l’association Up2Green Reforestation.

Giv Anquetil "Passe au vert"

►►► Un nouveau Terminal pour l'aéroport Roissy CDG

