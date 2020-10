Charlie Hebdo, journal satirique, propose chaque semaine des articles sur l'environnement, l'écologique et les sciences et c'est sérieux ! Charlie a été dès le début des années 70 à l'avant-garde avec la collaboration entre autres de Pierre Fournier, militant anti-nucléaire et Cavanna.

Un habitant de Strasbourg lit le 12 octobre l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" dont le dessin de la dernière page consacré au patois alsacien et qui fait allusion au massacre d'Oradour sur Glane en 1944, a provoqué un tollé en Alsace. © AFP / GERARD CERLES

L'écologie et la science dans Charlie, c'est du sérieux depuis 50 ans ! Des collaborateurs engagés à l'humour corrosif et irrévérencieux proposent des articles scientifiques et autour de l'écologie et des sciences depuis le début des années 70. L'écologie entre à Charlie avec Pierre Fournier dessinateur chroniqueur et militant écologiste anti-nucléaire. Ainsi, Charlie se met à parler d'environnement dans ses colonnes et se positionne comme le porte voix de la lutte anti-nucléaire. Pour la première manifestation anti-nucléaire contre la centrale du Bugey en 1971, Charlie Hebdo avait affrété des cars depuis Paris et la plupart des manifestants étaient des lecteurs du journal. Cavanna aussi défendait la science dans Charlie, une science progressiste. Cavanna était plutôt dans l'esprit des Lumières et considérait que la science est facteur de progrès, mais à condition de bien l'utiliser. Depuis l'écologie et la science sont traitées et défendues avec humour et sérieux et toujours avec un ton décapant dans Charlie. Le magazine Reporterre a consacré tout un article à Charlie Hebdo : "un journal intimement lié à l'écologie" le 8 janvier 2015 et souligne que Charlie a été, et continue d’être, l’un des espaces d’expression privilégiés de l’écologie.

Pour les 50 ans de Charlie : Charlie Hebdo 50 ans de liberté d’expression, Ed les Echappées

avec Fabrice Nicolino journaliste spécialiste de l‘écologie à Charlie Hebdo. Il tient depuis 2007 le blog Planète sans visa, autour des questions environnementales. En septembre 2018, il a lancé "L'appel des coquelicots", une campagne contre les pesticides de synthèse, qui a recueilli près d'un million de soutiens. Il a publié le livre Le crime est presque parfait : l'enquête choc sur les pesticides et le SDHI en 2019 Ed les Liens qui libèrent et lance prochainement Nous voulons des paysans.

et Antonio Fischetti, journaliste scientifique à Charlie Hebdo et auteur de livres sur les sciences comme La planète des sciences chez Dargaud ; Charlie au labo chez Belin, L’empire des sciences Ed Les échappées, Charlie ramène sa science avec Guillaume Lecointre.