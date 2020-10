Et si les extra-terrestres étaient écolo ? C'est la réponse au paradoxe de Fermi formulée dans le dernier numéro de "Ciel et Espace". Les oiseaux migrateurs sont mis en danger par les activités humaines, on en parle avec Christian Moullec. Et enfin, on reçoit une palynologue à l'occasion de la Fête de la Science.

Et si les extra-terrestres étaient écolo ? Le paradoxe de Fermi apparaît dans les années 40, il consiste à avancer que si les extraterrestres existaient ils auraient dû nous rendre visite. Or ce n’est pas le cas. Plus de 70 réponses ont été proposées au cours des années, parfois farfelues. En voici une nouvelle, inscrite dans les enjeux écologiques et environnementaux de notre temps. Elle est formulée par Aurélien Crida un planétologue qui met en parallèle notre modèle économique de croissance exponentielle insoutenable avec la conquête interplanétaire. On en parle avec Philippe Henarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace.

Emilie Gauthier est archéologue de formation et palynologue, au laboratoire Chrono-Environnement, elle est l’ambassadrice de la région Bourgogne Franche Comté pour la Fête de la science. Pour étudier les pollens son terrain de jeu est aujourd’hui les terres arctiques même si au départ il était plutôt situé du côté de la Franche Comté, ses lacs, ses tourbières. Qu'est-ce qu'une palynologue ? C'est une spécialiste du pollen, qui sait identifier des grains de pollens, actuels ou anciens. En l'occurrence Emilie Gauthier s'intéresse particulièrement aux pollens du passé afin de reconstituer les paysages passés et comprendre l'évolution de la végétation.

Christian Moullec, l’homme qui vole avec les oiseaux, vient défendre le cas des oiseaux migrateurs, mis en danger par les activités humaines, l’agriculture intensive, la disparition des insectes, des sites naturels et le réchauffement climatique. Météorologiste à mi-temps, il vole en ULM avec des oiseaux et sensibilise sur le cas des oiseaux migrateurs. Il est auteur avec Xavier Muller de "Dans le sillage des oiseaux migrateurs" (Dunod ed.) un livre de vulgarisation sur les oiseaux migrateurs, pour comprendre la diversité de ces oiseaux, les périls qu'ils traversent et les dangers qui les guettent.