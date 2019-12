Bilan de l'accord de Paris et COP25

Lundi, la COP25 s'est ouverte à Madrid, la 25e conférence annuelle des parties de la convention des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Les négociateurs se retrouvent pour affiner les aspects techniques des accords de Paris signés en 2015.

Les accords de Paris de 2015 prévoyaient que les Etats s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement sous le seuil de 2°C, et si possible de 1,5°C. Céline Guivarch est économiste au CIRED, le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement, et membre du Haut Conseil Français pour le Climat.

Claire Tournefier est Fondatrice - Directrice du développement de l’association "Rejoué" d’insertion sociale et professionnelle et spécialiste de la seconde vie des jouets. Rejoué est une association de loi 1901 qui porte un chantier d’insertion. Son activité est la collecte, le nettoyage, le réassemblage et la vente de jouets ayant déjà servi. Elle contribue fortement à la protection de l’environnement en réduisant les déchets et en développant le réemploi. Collecter, trier, revaloriser et revendre des jouets ayant déjà servi pour qu’ils fassent à nouveau le bonheur des enfants.

Marie-Monique Robin est journaliste, documentariste, écrivaine, elle est auteure de « Nouvelle cordée », un documentaire sorti le mercredi 20 novembre. Ce film a été tourné au sein de l’ESIAM : l’Entreprise solidaire d’initiatives et d’actions du Mauléonais, issue de l’expérimentation "Zéro Chômeur de longue durée" adoptée en février 2016 à l’Assemblée nationale et au Sénat.

La ville de Mauléons s’est portée volontaire pour expérimenter ce programme « Territoire zéro chômeur longue durée ».

Un programme monté par ATD Quart Monde qui utilise l’argent que coûte un chômeur à l’État pour lui verser non pas des allocations, mais un salaire.

Marie-Monique Robin a prévu des rencontres et des débats avec le public, avec des personnalités comme Coline Serreau, Dominique Méda, Raphaël Glucksman, François Ruffin. Une projection du film est d'ailleurs prévue le vendredi 13 décembre à l’UGC ciné cité 19e en présence de Coline Serreau.

Une autre version du film « Du travail pour tous » a été diffusée sur M6 dans le cadre de « Zone interdite » en mars 2019.

La série de reportages de la Terre au Carré, signée Célia Quilleret

Le Cameroun replante des arbres pour sauver sa forêt

►►►Episode 1 : Une école pour protéger la forêt au lieu de la détruire

4 min Une école pour protéger la forêt au lieu de la détruire Par Célia Quilleret

