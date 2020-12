Figure éminente de la paléontologie, Yves Coppens, le père de Lucy, la super star des australopithèques, est l'invité de la Terre au Carré pour nous parler des derniers rebondissements à propos de Toumaï, le plus vieil ancêtre de l'humanité.

Yves Coppens, 2016 © AFP / LIONEL BONAVENTURE

Paléontologue et paléoanthropologue, aujourd’hui professeur au Collège de France, Yves Coppens est le père de Lucy. Il vient nous parler de Toumaï, le plus vieil ancêtre de l'Homme, deux fois plus vieux que Lucy, soit 7 millions d'années et la difficulté à comprendre la naissance de la bipédie chez l’Homme. L’occasion aussi de nous raconter son amour pour l’humanité, qu'il a vu naître par le biais de ses recherches.