Après avoir traversé la majeure partie des Caraïbes sans faire de dégâts, le cyclone s’est transformé au point de devenir extrêmement dangereux avant de frapper l’archipel des Bahamas. Difficile de savoir à quel point il touchera les côtes américaines.

la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Dorian © Getty / Scott Olson

L'invité du jour : Caroline Müller et Jean-Noël Degrace

Caroline Muller est chargée de recherche au CNRS et maître de conférences à l'ENS spécialiste des phénomènes météorologiques et des cyclones tropicaux et Jean-Noël Degrace est responsable de Météo France Martinique, qui a longtemps fait de la prévision cyclonique dans la région. L’ouragan Dorian, qui dévaste le nord des Bahamas depuis ce dimanche soir, est l’une des pires tempêtes de l’histoire de cet archipel des Caraïbes. C’est aussi le cinquième ouragan de catégorie 5 à s’être formé dans l’Atlantique ces quatre dernières années. Mais que signifie exactement sa classification en catégorie 5 ? Pourquoi semble-t-il aussi difficile de prévoir sa trajectoire ? Le changement climatique est-il la cause de l’accroissement de ces phénomènes ?

Des solutions pour la planète : le projet Eco Mégot avec Sandrine Poilpré

Le projet Eco Mégot est un entreprenariat social qui existe depuis juin 2016 et s'est créé sur le constat de la pollution des mégots dans les villes. L’initiative Eco Mégot est une solution innovante qui fait converger l’économie circulaire et l’emploi local tout en favorisant une filière de recyclage.

L'invité découverte : Théophile Megali

Théophile Mégali est doctorant en économie et gestion à l’Université Paris-Dauphine. Sa thèse porte sur la régulation des marchés de la publicité en ligne. Il s'intéresse au coût énergétique de la consommation de la publicité numérique qui est un marché en plein essor. Selon une étude de la revue « Environmental impact assessment of online advertising »

la consommation mondiale en énergie de la publicité numérique se serait élevée en 2016 à 106 térawattheures (TWh).

ce qui correspondrait à 60 millions d'allers-retours Paris-New York en avion.

La série de reportages de la Terre au Carré

Célia Quilleret s'est rendue à Cacao à 60 km de Cayenne où les militaires de l'opération Harpie, en lutte contre l'orpaillage illégal.

A Cacao la forêt a été éventrée par les orpailleurs illégaux. © Radio France / Célia Quilleret

