Le collectif "Pour un réveil écologique" propose des outils concrets pour aider les étudiants à mobiliser leurs écoles et universités pour mieux se former sur les questions écologiques et aider les jeunes diplômés à choisir un employeur suffisamment engagé dans la transition.

Pour un réveil écologique © Getty / borchee

Invités du jour

Antoine Trouche est membre du collectif Pour un réveil écologique, il est diplômé des Arts et Métiers et de Sciences Po.

Gaël Bouron est responsable adjoint du Pôle Etudes de l’APEC.

Le collectif Pour un réveil écologique est à l’origine du Manifeste éponyme, lancé en septembre 2018 par des étudiants de grandes écoles (Ecole Polytechnique, HEC Paris, AgroParisTech, ENS Ulm et CentraleSupélec).

Les étudiants qui ont rédigé ce manifeste y expriment leur frustration face au décalage entre l’ampleur du défi environnemental et le peu d’actions engagées pour y répondre. Ils y appellent donc toute la société à prendre des mesures à la hauteur des enjeux écologiques.

Le succès du Manifeste a ouvert un espace de dialogue avec les décideurs politiques et économiques, le monde associatif et les étudiants. Afin de porter plus loin l’initiative, nous, les étudiants à l’initiative du Manifeste, nous sommes rassemblés au sein d’un collectif désireux de porter le plus loin possible la voix des étudiants signataires.

Vos solutions pour la planète

Claude Grison est écochimiste et directrice du Laboratoire ChimEco (Chimie bio inspirée et d'innovations écologiques) du CNRS à Montpellier. Elle a reçu en 2014 la médaille de l’innovation du CNRS pour ses travaux en chimie écologique et plusieurs prix tels que ceux de l’Académie des Sciences et de la Fondation Homme-Nature.

Cette solution se place dans le cadre du partenariat avec Reporterre où ses travaux sont évoqués dans l’article intitulé « Pour dépolluer sols et eaux, une solution efficace et écolo : les plantes » signé Lorène Lavocat.

Invitée découverte

Florence Poncet est chercheuse au centre d’étude, de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles de l’eau, le CEDRE. C’est l’organisme français qui, entre autres, analyse le pétrole retrouvé sur les côtes.

Vingt ans après l’Erika, lutte-t-on mieux contre les marées noires?

Le 13 décembre 1999, un pétrolier affrété par Total se casse en deux au large de la Bretagne. Il transportait plus de 30 000 tonnes de fioul lourd, issu de la raffinerie des Flandres à Dunkerque. Les côtes sont souillées sur environ 400 km, entre 150 000 et 300 000 oiseaux sont tués. Total sera condamné à une amende pour faute caractérisée en 2008, ainsi que la société Rina chargée des contrôles de l’état du navire, et l’armateur. Les deux entreprises devront verser environ 200 millions d’euros d’indemnisation, un peu plus de la moitié du préjudice évalué.

La série de reportages signée Antoine Ly

Pour participer

