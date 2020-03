En cette année de la biodiversité et du climat, la goélette de la Fondation Tara Océan sera amarrée sur les quais de la Seine du 7 mars au 12 avril. Notre équipe est sur place pour son exposition "Tara, à la découverte d'un nouveau monde : l'Océan".

La goélette Tara © AFP

Invités du jour

Depuis 2010, la goélette Tara prélève des microplastiques (de 0,2 à 5 mm de diamètre) dans ses filets à l’occasion de ses différentes expéditions. Le constat est clair : ces fragments de microplastiques sont omniprésents dans l’océan.

Après s’être concentrés sur cette pollution en mer Méditerranée en 2014, avoir découvert l’importante zone d’accumulation dans l’océan Arctique en 2017 et identifié la biodiversité associée dans le “Vortex” du Pacifique Nord en 2018, la goélette Tara a lancé en 2019 la mission microplastiques : aux origines du plastique.

La mission microplastiques a débuté le 27 mai 2019 de Lorient. Pendant 6 mois, Tara a sillonné 9 grands fleuves européens (la Tamise, l’Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, l’Ebre, le Rhône et le Tibre) pour comprendre l’origine des plastiques qui se déversent en mer et analyser leur impact sur la biodiversité marine.

Anne-Leïla Meistertzheim, chercheuse du Laboratoire d'Océanographie Microbienne de Banyuls-sur-Mer

Jean-François Ghiglione, directeur de recherche au CNRS et au Laboratoire d'Océanographie Microbienne (LOMIC)

Vos solutions pour la planète

Carole Pire, cheffe-marin et Elisabeth Ayrault, présidente de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), premier producteur français d’énergie exclusivement renouvelable.

Le CNR est une entreprise qui gère le Rhône et qui s’est développée dans les énergies complémentaires issues du solaire et du vent. CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.

Invitée découverte

Myriam Thomas est directrice du Pôle culture océan et sensibilisation de la Fondation Tara Oceans.

Elle vient présenter l'exposition : « Tara, expéditions ; à la découverte d’un nouveau monde : l’Océan », une exposition qui se déploie dans six containers maritimes, elle est itinérante et elle existe depuis 10 ans. La scénographie est amenée à changer régulièrement. L'objectif étant de mettre à disposition les recherches des scientifiques effectuées à bord de Tara.

Pour participer

