À travers une enquête sur la "fast fashion" et ses impacts sociaux et environnementaux, on découvre que l’industrie de la mode résume de façon caricaturale la mondialisation de l’économie. Car à force de produire toujours plus, toujours plus vite, elle est devenue la deuxième industrie la plus polluante du monde.

Invitées du jour

Majdouline Sbai est sociologue de l'environnement elle est aussi membre du collectif Éthique sur l’étiquette. Elle participe à l’émergence d’initiatives de transition écologique et sociale dans les Hauts-de-France et à l’international.

Depuis 2016, elle s’investit pour rendre visibles les innovations de la mode plus responsable et développe après la chute, qui propose des solutions de réemploi et recyclage textiles par le design, notamment à travers son livre Une mode éthique est-elle possible ? (ed. Rue de l'Echiquier).

Nayla Ajaltouni est coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, une ONG de défense des droits humains au travail dans les chaînes de sous-traitance mondialisées de l’habillement, et œuvrant à un encadrement contraignant de l’activité des multinationales.

Vos solutions pour la planète

Olivier Vannucci est chiroptérologue, spécialiste des chauves-souris et membre du Conservatoire d’espaces naturels, pour le projet Batviti-Batman.

Pour accompagner les viticulteurs et leur permettre de trouver des alternatives à l'emploi de produits phytosanitaires, la Chambre d'agriculture de Dordogne s'est engagée en 2017 dans un programme d'une durée de 5 ans intitulé BAT VITI en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine !

Les chauves-souris peuvent être des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs.

Invité découverte

Depuis le 3 juillet 2018, Marie Tabarly s’est lancée dans un tour du monde avec escale, à la barre du Pen Duick 6 un bateau imaginé par son père, dans le cadre de son projet Elemen'Terre. Accompagnée d'artistes, de scientifiques et de sportifs sur ce bateau, chacune de ses escales dure environ deux semaines. Le Pen Duick est une référence dans le monde de la course au large. Un mastodonte d’aluminium de 22m pesant 33 Tonnes. Il a fait l’ l’équivalent de 14 tours du monde.

Reportages

La série de reportages de La Terre au Carré, signée Caroline Gillet

Portraits d'une jeunesse engagée pour l'environnement

►►► Episode 3 : Emilie

