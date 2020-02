Une scène de chasse préhistorique peinte il y a plus de 40.000 ans a été découverte dans une grotte en Indonésie. Selon les chercheurs, la peinture remonte à la période du Paléolithique supérieur et est "âgée d'au moins 43.900 ans".

Centre International de l'Art pariétal de Montignac-Lascaux (Lascaux 4), espace pédagogique reprenant des panneaux de la grotte réalisés par l'Atelier des Fac-Similés du Périgord (AFSP) en septembre 2017 © Maxppp / Leon Tanguy

Invitée du jour

Carole Fritz est archéologue, spécialiste de l'art préhistorique au CNRS, directrice de l'équipe Chauvet depuis 2018.

Comment les fresques préhistoriques nous aident-elles à comprendre le rapport des hommes préhistoriques à la nature et à leur environnement ?

Pour aller plus loin :

La publication sur la plus vieille scène de chasse est parue dans Nature

Vos solutions pour la planète

Cyrille Poirel, passionné d’ornithologie et ingénieur agronome de formation, est chargé de mission agriculture et biodiversité à la LPO pour le Plan National d’Action Outarde.

Il existe plusieurs espèces d’outarde, en France on retrouve uniquement l’outarde canepetière. L'oiseau a la taille d’un canard et son milieu d’origine est la steppe, mais son habitat de substitution sont les plaines cultivées. Il y a deux populations distinctes en France : une migratrice dans les plaines du centre ouest de la France avec 300 mâles chanteurs et l’autre sédentaire dans le sud avec environ 2000 mâles. La population du Centre-Ouest a connu un très fort déclin : moins 95% entre 1978 et 2000 ce qui fait de l’outarde l’un des symboles du déclin de la biodiversité dans les milieux agricoles.

Invité découverte

Jul est auteur de BD, il est auteur de « Coloc of Duty- Génération Greta » éditions Dargaud.

Cette BD est définie par Jul comme un « livre hybride », c’est-à-dire un contenu mêlant dessins et données issues des sciences humaines dont on retrouve les références à la fin de l'ouvrage. Le titre rappelle le jeu vidéo culte de la génération Greta, "Call of duty". La BD que Jul présente a pour visée de nous rappeler que nous sommes "en coloc sur la même planète". Elle narre le quotidien de trois jeunes aux caractères différents et qui ne sont pas tous au même niveau de sensibilisation à la cause environnementale.

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement