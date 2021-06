L'archéologue Anne Augereau questionne la place de l’homme et de la femme au Néolithique dans "Femmes néolithiques". Le genre dans les premières sociétés agricoles » au CNRS ÉDITIONS.

L'archéologie du genre à la recherche de la domination masculine. Statuette en terre cuite connue sous le nom de "Sleeping Lady". Préhistoire, Malte, Néolithique, dans l’Hypogée de Ħal Saflieni © Getty / DEA / A. DAGLI ORTI / Contributeur

L’archéologie du genre : questionner la place de l’homme et de la femme au Néolithique

La domination masculine a t elle toujours existé ? Quelle était la place des femmes dans les premières sociétés agricoles du Néolithique ? Anne Augereau est archéologue à l’Inrap, spécialiste du Néolithique, de technologie lithique, d’archéologie funéraire et d’archéologie du genre. Elle est l’auteur de "Femmes néolithique. Le genre dans les premières sociétés agricoles" au CNRS ÉDITIONS et s'est interrogée sur la condition des femmes dans notre monde occidental. Le Néolithique, avec son cortège de bouleversements tels que la sédentarisation et l’éclosion de l’agriculture et de l’élevage, est sans doute une des périodes parmi les plus importantes pour comprendre comment et pourquoi la société occidentale est encore aujourd’hui configurée de cette manière. Car tout changement, qu’il soit économique, technique, culturel, a des retentissements dans les rapports sociaux et, en particulier, dans les rapports entre les femmes et les hommes.

L'archéologie du genre : Le genre n’a d’existence que s’il est matériellement visible

Et la culture matérielle qu’étudie l’archéologie se prête singulièrement à une démarche de genre, même non explicite. Les sites funéraires ont livré un minimum de 3 000 individus. La matière humaine pour étudier le genre y est donc riche et variée. Il est courant de retrouver dans les tombes des éléments du costume et des objets d’affichage social d'individus ayant vécu durant la période dite du Rubané.

Le Rubané, une culture forte au Néolithique

L’arrivée du Néolithique en Europe s’effectue en deux millénaires à partir de 6800 av. notre ère. Une première vague de migrants passe par la Méditerranée. Ainsi, aux VIIe et VIe millénaires, les Balkans, le sud de l’Ukraine et les rives de la Méditerranée sont les premières régions touchées. Ensuite, au VIe millénaire, une seconde vague remonte le Danube depuis la mer Noire. Ce Néolithique dit danubien, dont fait partie le Rubané, se développe alors sur l’entièreté de l’Europe centrale, jusque dans le Bassin parisien. Les données archéologiques indiquent une forte unité culturelle du Rubané. Dans les tombes , on retrouve poteries, parures et ornements en coquillage, en pierre ou en matière osseuse animale, herminettes et autres haches polies en roche tenace, lames débitées, armatures de flèche et de faucille en silex, instruments en matière osseuse, nécessaires à briquets à percussion (nodules ferreux et objets en silex portant des traces d’impact), meules dormantes en roche grenue, molettes et broyons, colorants tels que le graphite mais surtout l’ocre en poudre ou en nodules, et enfin, rares restes fauniques

Les biens funéraires accompagnant les 378 individus "rubanés" étudiés présentent des disparités significatives

Un premier élément de différence entre les hommes et les femmes repose sur une plus grande abondance de biens funéraires dans le groupe masculin . Certains hommes se distinguent par un équipement mortuaire diversifié réunissant plus de deux catégories de mobiliers : les haches et herminettes polies en font presque toujours partie, aux côtés d’éléments de parure, d’outils en silex, d’outils en os ou encore de nécessaires à briquet à percussion. Les biens d’équipement des femmes sont réduits à 14 objets pour 107 individus, toutes traditions confondues. Les femmes, elles, ont à leur disposition une gamme d’outils ubiquistes dont l’une des caractéristiques fonctionnelles est qu’ils sont utilisables en percussion posée ou en percussion lancée diffuse : poinçons en os, meules en grès, lissoirs, broyons, éclats de silex, etc. On trouve aussi des ornements sur quelques femmes richement parées de coquilles d’origine atlantique et d’origine méditerranéenne, et des matériaux rares (craches de cerf ) ; elles possèdent aussi toute la panoplie des parures les plus courantes que l’on retrouve sur les autres femmes : plastrons, bracelets ou appliques, colliers ou broderies.

À la recherche de la domination masculine

Le système social semble surtout s’organiser autour d’une figure masculine, d’un individu distingué entre tous, peut-être singulier par sa naissance, son ascendance, son courage. L’émergence de femmes et d’hommes parés et la disparition des marqueurs de virilité des contextes funéraires à l’extrême fin du Rubané pourraient alors indiquer que l’on passe d’un système reposant sur la figure masculine personnifiée par un individu à un système d’identité de caste, coiffant d’autres groupes sociaux réunis sous son autorité.

