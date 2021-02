Pourquoi les colères de la Terre sont-elles de plus en violentes ? Quel lien avec le réchauffement climatique ?

Les évènements climatiques extrêmes © Getty / koto_feja

Méga-feux, cyclones, séismes, inondations…. Ces dernières décennies, les évènements climatiques extrêmes semblent s’intensifier un peu partout sur la planète. Mais est-ce vraiment le cas ?

A l’aide de modèles et à partir de données observationnelles, climatologues et géophysiciens travaillent à décrire ces phénomènes et à en décrire les mécanismes.

Alors que l’effet destructeur des cyclones semble être à la hausse au cours de ces dernières années, ce constat est-il réel ou est-ce un biais observationnel ? Établir un lien entre intensification - fréquence des cyclones et réchauffement climatique n'est pas forcément simple...

Les phénomènes climatiques extrêmes vont-ils continuer à s’amplifier? A quelle fréquence ? Et avec quelles conséquences pour les hommes ?

En partenariat avec Le Hors-série - Pour la Science N°110: Les colères de la Terre