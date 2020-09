Qu'est ce qu'un pont et comment construire un pont ? Un pont est tout d'abord un ouvrage d'art, une invention mais aussi un défi technologique.

Construction d'un pont à Chongqing en Chine en 2020 © Getty / Paul Souders

A l'occasion de l 'exposition : « XXHL, giga tours et méga ponts » qui a lieu du 1er septembre 2020 au 7 mars 2021 à la Cité des sciences et de l’industrie", la Terre au Carré s’intéresse à la science de la construction des ponts.

Viaduc de Millau , pont de Normandie, pont mobile Chaban-Delmas à Bordeaux, ou le pont Yavuz Sultan Selin sur le Bosphore. Chaque pont de l ingénieur Michel Virlojeux est unique et il en a conçu plus d'une centaine. Un pont c'est d'abord un moyen de transport, c'est aussi une voie de développement et c'est également un ouvrage d'art. Michel Virlojeux a collaboré avec l'architecte Norman Foster pour le viaduc de Millau et quand on parle de cet objet, on évoque très souvent son d'élégance et sa légèreté.

Depuis les ponts primitifs faits en liane, bois ou pierre au pont de Millau, les matériaux ont évolué. L’histoire de la construction des ponts est avant tout celle des matériaux qui les constituent, c’est intimement lié. Des ouvrages primitifs comme les passerelles furent réalisées avec des matériaux naturels comme le bois, les lianes puis la pierre. Tout au long de l 'histoire des ponts, les matériaux de construction des ponts ont changé : furent utilisés le fer, l’acier , le béton après la découverte du ciment artificiel, que l’on a armé puis précontraint et qui sont désormais les matériaux des ponts modernes. Aujourd'hui, le défi de l'ingénieur concepteur est de construire bien et de façon durable avec moins de matières ou avec des matériaux plus isolants.

avec Michel Virlogeux, ingénieur des Ponts et Chaussées , concepteur de ponts de légende, spécialiste des ponts et viaducs

, concepteur de ponts de légende, spécialiste des ponts et viaducs et Jean-Michel Pereira professeur de l'ENPC, École nationale des ponts et chaussées et Directeur adjoint du Laboratoire Navier et ingénieur en génie civil.

