La disparition des arthropodes

Le 31 octobre, la revue Nature a publié les résultats d’une étude sur la disparition des insectes, que l'on appelle les arthropodes, dans les prairies et les forêts de trois régions d’Allemagne. Le résultat est sans appel, dans les prairies, le poids total de ces animaux a diminué de 67%.

Philippe Grancolas est entomologiste et directeur de recherches CNRS et responsable de l’institut de systématique au Muséum national d’histoire naturelle.

Pendant dix ans, les chercheurs ont récolté, classé, compté et pesé plus d’un million d’arthropodes, appartenant à 2 700 espèces. L’étude en question porte sur 150 prairies et 30 forêts dans trois régions allemandes. Une seconde série a porté sur 110 forêts pour voir si le constat est le même à une échelle plus large qu’à une échelle plus locale. Pour chacun des sites, les chercheurs ont étudié le paysage agricole environnant. Le déclin constaté touche aussi bien des espèces rares que des espèces abondantes. L’étude souligne l’impact de l’agriculture et des changements de paysages.

Laureen Keller est écologue et chargée de mission sur le projet LIFE Habitats Calanques sur le Parc national des Calanques à Marseille. Officiellement lancé en juillet 2017, le projet LIFE Habitats Calanques vise à la restauration des habitats naturels littoraux des Calanques et à sensibiliser les usagers à leur fragilité. Après deux ans de programmation et de premières réalisations concrètes, le projet entre dans une phase opérationnelle. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours sur le littoral Sud de Marseille et d’autres sont à venir à courtes échéances.

Marc Ancrenaz est vétérinaire, primatologue et directeur scientifique de l’association « Hutan » à Borneo.

Depuis vingt ans, il se consacre au sein du programme Kinabatangan Orangutan Conservation dans l’association Hutan à la sauvegarde des populations sauvages d’orangs-outans qui vivent à Bornéo.

En 2016, la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) déclarait que les orangs-outans de Bornéo étaient en danger critique d’extinction, estimant que 80 % des effectifs présents en 1950 auraient disparu d’ici à 2025.

