L’essor des technologies numériques et notamment du cloud, de nos smartphones et de notre appétit pour la vidéo en ligne représenterait déjà 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Fabrice Flipo est professeur en philosophie sociale et politique, épistémologie et histoire des sciences et techniques, Institut Mines-Télécom Business School.

Si les progrès ont été considérables en matière d’efficacité énergétique, l’impact du numérique va peser de plus en plus lourd sur la consommation d’énergie et nos rejets de gaz qui réchauffent le climat. Un rapport récent, qui porte sur la France, laisse penser que l’essor des data centers et des smartphones serait compensé par le déclin de la télévision et des PC, ainsi qu’une stabilisation du temps passé devant un écran (environ 41h/semaine). Il n’y aurait donc pas de raisons de s’inquiéter, pour les dix prochaines années, de la consommation énergétique liée au numérique.

Dominique Legoux est animatrice et chargée de mission Santé Pesticides pour l’association Eaux et Rivières de Bretagne.

À l’origine, Eaux et Rivières est une association de pécheurs de saumons de rivière qui se sont inquiétés de la raréfaction et de la disparition des poissons dans les cours d’eau bretons. Ils ont donc commencé à travailler sur la qualité des eaux en Bretagne et sur leur biodiversité.

Depuis plus de cinquante ans, l'association préserve ce bien commun et plus largement l'environnement.

Eric de Kermel est directeur de la revue « Terre sauvage », écrivain et auteur de « L’Abécédaire de l’écologie joyeuse » (Bayard ed.).

Il organise « Les Rencontres de l’écologie » à Angers, les 9, 10, 11 juin. L’idée est de rassembler les acteurs de l’écologie qui sont en responsabilité pour poser les questions de l’Ecologie sur un plan philosophique et éthique.

