Le cirque sans animaux

En mai 2017, Sandrine et André-Joseph Bouglione, le petit-fils du fondateur et son épouse, ont décidé d’arrêter définitivement les spectacles faisant intervenir des animaux. En 2018, naît l'écocirque, un cirque plus écologique et sans animaux.

Invité du jour

André Joseph Bouglione est ex-dompteur et fondateur de l’éco-cirque, Alexandra Morette est Présidente de Code Animal, une association spécialisée dans la relation entre l'espèce humaine et l'animal sauvage.

Avec son éco-cirque, André-Joseph Bouglione espère donc renouveler le genre en proposant un divertissement "au service de la planète, engagé dans la protection animale, la préservation de la biodiversité, la nutrition". Le tout premier spectacle de l’éco-cirque Joseph Bouglione, ainsi que la tournée sont prévus pour avril 2020.

Invitée découverte

C’est un coquillage dont les français sont les premiers consommateurs au monde. Mais aux yeux de Laurent Chauvaud, la coquille saint-jacques est tout autre chose, une véritable sentinelle de l’environnement. Sa coquille enregistre le climat et capte des polluants. Quand il ne la décortique pas, Laurent Chauvaud s’extasie sur le chant de la coquille, qui révèle sa quiétude et son effroi, sa fuite devant les agresseurs.

Laurent Chauvaud est directeur de recherches CNRS, à l’Institut européen de la mer de Brest. Il dévoile ses passions pour l’océan et ses habitants dans La Coquille Saint Jacques sentinelle de l’océan, un ouvrage publié aux éditions Equateurs, qui se dévore comme un bon roman.

