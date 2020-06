Notre invité découverte René Rozoux est éco-éthologue, et passionné par les loutres. Dans vos solutions pour la planète, l'association Hand aide les habitants à se préparer aux catastrophes naturelles. Enfin, nous retrouvons la série de reportages sur les ressources minières en Guinée, d'Agnès Faivre.

La loutre, sentinelle de l'environnement © Getty / Mark Newman

Reportages

Guinée : main basse sur les ressources minières

Episode 3 - Création du plus grand parc de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest

Vos solution pour la planète

L'association HAND :

Gaël Musquet est hacker éthique, radio amateur et fondateur de l’association HAND, "Hackers Against Natural Disasters" qui a pour objectif d’aider les habitants à se préparer aux catastrophes naturelles grâce aux radios amateurs. L'association montre à des citoyens sensibles aux nouvelles technologies, du matériel et des moyens pour "sentir" l’environnement (montée des eaux, pollution atmosphérique…) et se demander ce qui se passe autour d’eux.

Invité découverte

René Rosoux est éco-éthologue, naturaliste, ancien conservateur du Musée des sciences naturelles d’Orléans, auteur avec Charles Lemarchand de « La Loutre d’Europe » (Biotope éditions).

