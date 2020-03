Dans son essai, "Mesure et Démesure des villes", l'urbaniste Thierry Paquot interroge, en parcourant les théories d'urbanistes, l'idéal de la taille d'une ville. Une ville trop peuplée serait vouée au dysfonctionnement en termes de services, d'énergies ou encore d'infrastructures.

Invité du jour

Quelle serait une ville de taille idéale qui permettrait aux habitants de vivre de façon harmonieuse avec leur environnement ?

Le philosophe de l'urbain Thierry Paquot s'intéresse donc à la question de l'habitabilité d'une ville.

Dans son ouvrage Mesure et démesure des villes (CNRS ed.), Thierry Paquot invoque plusieurs auteurs et théoriciens de la ville pour balayer et envisager les tailles idéales d'une ville, qui ne se résument pas à un chiffre mais plutôt au rapport équilibré dans les parcours et les accès aux services que peut offrir une ville à ses habitants.

Vos solutions pour la planète

Thomas Matagne est le fondateur d’Ecov et Covoit'Ici, un service de covoiturage pour les zones périurbaines et rurales.

Thomas Matagne a relevé le manque d’acteurs sur l’innovation et les enjeux de mobilité. Il a donc soulevé la question de comment réinventer les mobilités dans les territoires peu denses : le covoiturage du quotidien ou local est une solution. En réponse aux enjeux sociaux et environnementaux de la mobilité dans les territoires périurbains et ruraux, Ecov construit avec les collectivités locales des lignes de covoiturage spontanées, fiables et accessibles à toutes et à tous.

Invité découverte

Pierre-Olivier Antoine est paléontologue à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier. Il coordonne ce passionnant dossier de la revue Espèces.

Dans son dernier numéro, la revue Espèces consacre un long dossier à l’apparition et l’évolution des mammifères dans les néo-tropiques, cette vaste région qui comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes. On y découvre comment de nombreuses espèces comme le puma, le jaguar, le tapir ont conquis le continent sud-américain, à partir de leur habitat d’origine en Amérique du Nord. Des conquêtes permises par des bouleversements géologiques spectaculaires, et notamment la formation de l’isthme de Panama, il y a seulement 4 millions d’années.

Reportage

La série de reportages de la Terre au Carré, signée Giv Anquetil

Neuf ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima : retour à la normale vers un avenir radieux ?

►►► Episode 2

