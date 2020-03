François Sarano est océanographe et plongeur, son ouvrage "Réconcilier les hommes avec la vie sauvage" est une ode aux espèces emblématiques des fonds marins. Il raconte ses rencontres et les moments d'émotions vécus avec ces animaux fascinants et invoque la bienveillance à l'égard de ce vivant.

Réconcilier les hommes avec la vie sauvage des fonds marins © Getty / wildestanimal

Invité du jour

Francois Sarano est docteur en océanographie et plongeur professionnel, il est cofondateur de l’association Longitude 181 dont l’objectif est la protection des océans.

Il est co-auteur avec la journaliste du journal Libération Coralie Schaub de, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage (ed. Actes Sud), il cherche à travers cet ouvrage à insuffler un rapport sensible au monde animal des fonds marins en évoquant des rencontres inoubliables et chargées d'émotions dans ces profondeurs marines.

Vos solutions pour la planète

Frédéric Blanc est géographe et chef de projet naturaliste sur le projet de protection du Desman des Pyrénées. Avec le Desman, un mystérieux « rat-trompette », pas besoin de partir dans les confins des forêts tropicales pour découvrir un animal très particulier, mystérieux et très discret c’est un peu le dahu des pyrénéens ! Mais attention c’est une espèce protégée.

Le Desman des Pyrénées est un animal endémique du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique et du massif des Pyrénées, c’est un petit mammifère semi-aquatique insectivore qui mesure à peine 30 cm dont plus de la moitié pour la queue, c’est un proche cousin de la taupe. Il a une queue analogue à celle du rat, il a une petite trompe comme l’éléphant, pèse 60 grammes et a une forme de poire. Et ses pattes arrières sont démesurées comme des propulseurs, presque la moitié du corps.

Invité découverte

Tangi Salaün est journaliste reporter pour l’agence Reuters, et écovolontaire en Afrique australe, il est auteur de « Missions dans la brousse » ed. Actes Sud Junior

Tangui Salaün s’engage chaque année en Afrique du Sud en tant qu’écovolontaire auprès des « rangers » qui se battent pour protéger des animaux sauvages en danger.

Reportage

La série de reportages de la Terre au Carré, signée Giv Anquetil

Neuf ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima : retour à la normale vers un avenir radieux ?

►►► Episode 3

