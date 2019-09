Les enfants vivent aujourd’hui entre quatre murs, coupés de la nature. Ecrans, emploi du temps surchargé, peur de l’insécurité, tout retient la nouvelle génération à l’intérieur. Un constat inquiétant, tant jouer dans la nature est essentiel au développement humain.

Jardinage entre père et fils : être dans la nature est essentiel au développement humain. © Getty / Annie Otzen

L'invité du jour : Moïna Fauchier-Delavigne

Matthieu Chéreau et Moïna Fauchier-Delavigne ont rencontré des chercheurs, des éducateurs, des enseignants, qui se penchent sur l’importance des milieux naturels, des arbres, de la terre et de l’eau dans le bien-être de l’enfant. Il sont tous les deux auteurs de L’enfant dans la nature, éditions Fayard.

Quelle est la responsabilité du modèle éducatif ? Couper la jeunesse d’un monde extérieur qui pourtant l’aide à grandir n’est-il pas inadapté et dangereux ? Leur enquête nous mène dans des écoles au cœur de la forêt, qui mettent la nature au centre du développement et de l’apprentissage.

Des solutions pour la planète : Oasis Nature

Accueillir la biodiversité chez soi c’est possible grâce au programme Oasis Nature initié par l’association Humanité Biodiversité dont le président d’honneur est Hubert Reeves. Alain Naessens est administrateur et référent d'Oasis Nature.

Les invités découverte : Corentin Desmichelle et Axelle Acchiardo

Une école maternelle en paille et en bois, dans le 13e arrondissement à Paris a été inaugurée à la rentrée. Elle accueille aujourd’hui trois classes de la petite à la grande section. Jérôme Coumet, le maire du 13e lui a donné le surnom de l'école des « 3 petits cochons ». Construite en brique, bois et paille, elle a été conçue par deux cabinets d’architecte : l’Atelier Desmichelle Architecture et LA Architectures.

