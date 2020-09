Au menu du club, la docteure en astronomie Fatoumata Kebe vient nous parler de la Lune, on s'intéresse à l'odorat grâce à un festival à la Cité des sciences et on rajeunit la datation de la grotte de Lascaux à l'occasion des 80 ans de sa découverte.

Le projet LAsCO rajeunit Lascaux. Alors que l’on fête les 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux, sa datation préhistorique est toujours débattue. Et au-delà des fascinantes représentations symboliques tracées sur les parois de cette grotte, quelles pouvaient-être les activités au sein de celle-ci ?

Les archéologues et préhistoriens Sylvain Ducasse et Mathieu Langlais coordonnent, dans le cadre du projet LAsCO, un travail de réévaluation de l’ensemble du matériel archéologique retrouvé dans la grotte entre les premiers moments de son exploration et sa fermeture au public, au début des années 1960.

Pour les 80 ans de la grotte de Lascaux, détournons le regard des parois et regardons au sol, pour tenter de mieux comprendre ce qu’il s’est passé dans cette grotte, dans quel contexte préhistorique elle se situe et quelles pouvaient être les activités de ces chasseurs-cueilleurs paléolithiques qui accompagnaient les activités artistiques/symboliques.

A l’occasion de la date anniversaire, à partir du 12 septembre, une exposition temporaire du Musée national de préhistoire des Eysiez-de-Tayac présente, parfois pour la première fois, certains des objets étudiés.

Fatoumata Kebe est docteure en astronomie et spécialiste des débris spatiaux, dans “Lettres à la Lune” (Slatkin&co) elle propose un recueil, une sélection de textes littéraires, des contes et légendes, des poèmes inspirés par notre satellite, la Lune cet astre qui a été le premier à la mettre en contact avec le monde de l’espace.

Parmi les textes, on peut lire des contes africains, indiens, du Costantin Tsiolkovski, Jules Verne, Johannes Kepler, Edgar Alla Poe, Mark Twain, Garcia Lorca et Aphra Behn, Emily Bronte, Charlotte Smith et Emily Dickinson pour les femmes ...

Elle souhaiterait devenir astronaute et mène par ailleurs d’autres engagements, comme celui, avec son association Ephémérides, de vulgariser l’astronomie auprès de publics qui n’ont pas accès à cette culture de l’espace.

Roland Salesse, est directeur de recherche honoraire à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Il a dirigé pendant 10 ans l'unité de Neurobiologie de l'Olfaction.

La Cité des sciences propose dans le cadre de son nouveau festival La Cité des sens, une première édition sur l’odorat. “Le temps d’un week-end, initiés, amateurs et spécialistes pourront tester leur nez et leurs connaissances avec l’aide de scientifiques, parfumeurs et œnologues.”

C’est une exposition qui se déroule en temps réel et sur les réseaux sociaux. “de chez vous, vous pourrez suivre les séances en ligne et participer à des ateliers d’initiation au parfum et à l’œnologie.”

