La COP25 a débuté depuis lundi 2 décembre à Madrid. Elle amorce une année charnière pour la relève des ambitions des États dans la lutte contre le changement climatique. 196 pays participent. Le slogan retenu pour cette COP est “Time for action”, autrement dit “il est temps d’agir”.

COP 25 à Madrid © Getty / Pablo Blazquez Dominguez

Invité du jour

Amy Dahan est historienne des sciences, spécialiste des négociations climatiques et directrice de recherche émérite CNRS au Centre Alexandre Koyré, elle a suivi toutes les COP depuis 2004.

Les gouvernements du monde sont quasiment tous en retard sur leurs engagements pris dans l’Accord de Paris. Cet accord, adopté en 2015, fixait un objectif commun : contenir le réchauffement climatique « bien en-dessous » de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, afin de limiter les perturbations du système Terre. Or, les promesses actuelles des États suivent une trajectoire conduisant à un réchauffement supérieur à 3 °C. Et elles ne sont même pas tenues…

Vos solutions pour la planète

Hakim Baka est co-fondateur de l’application et startup Geev. Lancée en avril 2017, par Hakim Baka et Florian Blanc, GEEV est une plateforme française de dons d’objets et de nourriture entre particuliers. GEEV permet aux utilisateurs, les « Geevers », de donner et de trouver des objets autour de chez eux de manière simple, ludique et gratuite. Comptant déjà plus de 1,5 million d’inscrits, GEEV a permis de donner une seconde vie à plus de 2,4 millions d’objets et produits alimentaires.

C’est une application de dons entre particuliers, l’idée est de mettre la puissance du web pour servir cette envie de donner. On produit un outil simple qui permet de concrétiser cette volonté.

Invité découverte

David Wallace Wells pour son livre La terre inhabitable, éditions Robert Laffont. Alors rédacteur en chef de New York Magazine, il écrit en juillet 2017 un article qui aura un fort retentissement, titré "La terre inhabitable" qui deviendra donc par la suite le titre de son ouvrage actuel. Ce papier devient l'article le plus lu de l'histoire du magazine et pour cause il dresse un scénario cataclysmique. Selon lui le climat n'est pas un problème parmi d'autres mais il est LE problème. David Wallace Wells souhaite déclencher un électrochoc chez son lecteur.

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement.