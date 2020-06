Le 14 juin se tiendra la 5e Journée internationale de mobilisation contre les longs transports d’animaux vivants. Chaque année, des millions d'animaux sont exportés de l'UE vers la Turquie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord : des animaux entassés, parfois piétinés à mort par leurs congénères, stressés, épuisés...

Le transport long des animaux © Getty / Kypros

Nous en parlons avec Léopoldine Charbonneaux, directrice France de CIWF France (Compassion in World Farming). ONG dédiée au bien-être animal.

Les souffrances que doivent endurer les animaux dans ces transports sur des milliers de kilomètres, pour l'abattage ou l'engraissement à l’arrivée, sont inacceptables.

Chaque année dans le monde, des millions d’animaux vivants sont transportés sur des milliers de kilomètres, pour être abattus à l'arrivée ou engraissés avant l'abattage. Durant ces transports longue distance les animaux endurent les souffrances insupportables stress, chaleur, blessure, déshydratation, maladie...

Les transports longues distances d'animaux concernent de nombreux pays à travers le monde.

En Europe, c’est chaque année près d’un milliard de volailles et 37 millions de bovins, porcs, moutons, chèvres, et équidés qui sont transportés à l’intérieur de l’Union européenne et vers les pays tiers, à des milliers de kilomètres, pour l’élevage ou l’abattage à l’arrivée.

Origine de la mobilisation : Le 14 juin 2015, 13 000 moutons périrent, après un voyage commencé à Midia en Roumanie. Personne n’est venu à leur secours. Depuis lors, des millions d’autres animaux endurent les terribles souffrances des transports. C'est pourquoi, CIWF mène chaque année le 14 juin, la journée mondiale d'action "Stop aux longs transports".

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC @LaTacfi sur Twitter, et @laterreaucarre sur Instagram et par téléphone au 01 45 24 7000.