Ces jeunes qui veulent sauver le monde : il y a Greta Thunberg mais il y a aussi Xiutescalt, Boyan, Melatt, Isabel, Victor, Anuna, Kira, Irène, Nathan ou encore Vipulan… Ils sont nombreux à avoir décidé de mener le combat contre le changement climatique en manifestant et en s'engageant avec détermination.

Journée Génération Demain : qui sont ces jeunes qui veulent sauver la planète ? © Getty / francisblack

Journée Génération demain dans la Terre au Carré :

Dans "Ces jeunes qui changent le monde ", co écrit avec Julieta Canepa aux Editions la Martinière, l'écrivain Pierre Ducrozet a rassemblé des portraits de jeunes engagés qui, même s'ils sont éloignés géographiquement et culturellement, se ressemblent dans leur engagement. Ils sont volontaires, ont de l'aplomb, prennent des décisions directes et frontales car ils ont grandi dans un monde confronté au changement climatique et qu'il y a urgence.

Dans cette belle galerie de portraits, il y a bien sûr Greta Thunberg mais il y a aussi Xiutezcalt Martinez. Il est né en 2000 dans le Colorado aux Etats-Unis, il chante mixe des chansons engagés et il est l'une des figures charismatiques de ce grand mouvement jeune . En 2015, il dépose une plainte contre le gouvernement fédéral pour n’avoir pas agi contre le changement climatique. Il est militant de Earth Guardians, une association dont le but est de soutenir et de former des jeunes à devenir des leaders du mouvement environnemental et de la justice sociale. Les sœurs Melatt et Isabel Wijsen vivent à Bali et ont une volonté de fer : elles s’inspirent de Gandhi et de Martin Luther King . Pour sensibiliser à la pollution plastique qui gangrène leur île et interdire les sacs en plastique à usage unique, elles menacent de faire la grève de la faim et elles ont réussi à l'interdire ! On voit déjà une puissance politique chez ces jeunes filles.

Basé à Londres, Nathan Méténier est un jeune étudiant de 21 ans et activiste pour l’environnement et le climat. Il est l’un des 7 membres du Conseil des jeunes pour le Climat du Secrétaire Général des Nations Unies. Avec six autres jeunes issus du Soudan, de la Moldavie, des Etats-Unis ou encore du Brésil, il a désormais rendez-vous tous les trois mois avec António Guterres, le Secrétaire général de l'organisation, pour faire remonter les demandes de la jeunesse en matière de climat et apporter des idées fraîches. Déjà, lors de la première réunion qui s'est tenue en ligne mi-août, il a insisté sur la diplomatie climatique, les droits des populations indigènes et l'importance de créer des emplois verts dans les plans de relance. Il est porte-parole de Youth and Environment Europe, le réseau indépendant européen d’ONG environnementales jeunes et il est le représentant au sein du European Environmental Bureau, le réseau d’ONG environnementales en Europe.

À Paris, Irène Colonna d'Istria, 24 ans, est étudiante en stage de fin d’étude chez Makesense et bénévole et coordinatrice de la recherche au sein du bureau 2020 de Climates . Elle a toujours été sensible aux problématiques sociales et environnementales. Elle a rejoint CliMates en 2019 à l'occasion de la COP25 à Madrid où elle a pu observer en tant que membre de la société civile les négociations sur le thème de la finance. Elle est coordinatrice du pôle recherche de CliMates au sein du bureau 2020 et accompagne des projets de recherche sur les thèmes suivants : genre et changement climatique, sécurité environnementale, mode éthique, océans, migrations environnementales, finance, déchets...

