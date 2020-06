Notre invitée découverte est la chercheure Audrey Dussutour pour son travail sur le blob. Dans vos solutions pour la planète, « Il faut sauver les Alpes » avec l'explorateur scientifique Nicolas Plain. Enfin, nous retrouvons la série de reportages sur les métiers méconnus sur la nature, de Maud de Carpentier.

Le blob au Parc Zoologique de Paris, de son nom scientifique Physarum Polycephalum © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Reportages

Les métiers méconnus, passionnés de nature

Pour cette série de reportages, Maud de Carpentier a rencontré des professionnels passionnés par leur quotidien, et qui, tous, ont à cœur de défendre la biodiversité et la nature, dans les forêts comme sous les mers.

Episode 1 - Damien, « nourrice » de bébés poissons :

Damien Einsargeix est biologiste aquacole. Depuis trois ans il veille sur des bébés poissons - qu’on appelle des post-larves - et pour cause : en milieu naturel, ils ont un taux de mortalité de 90%, en raison de l’urbanisation massive de nos côtes.

Vos solutions pour la planète

Nicolas Plain est explorateur scientifique et parapentiste. Pour sa série documentaire « Il faut sauver les Alpes », il parcourt les Alpes en parapente pour trouver des solutions pour une écologie positive. Diplômé de l’Ecole Polytechnique (Paris), de l’Ecole des Ponts et Chaussées, de l’Université Joseph Fourrier (Grenoble) en sciences du climat et Ingénieur du Corps des Ponts des Eaux et des Forêts, il s’est spécialisé dans les énergies renouvelables et les sciences du climat et de l’environnement.

"En Europe, les Alpes sont l'un des territoires les plus sensibles au réchauffement climatique"

L'invitée découverte

Le blob serait apparu il y a un milliard d’années et, malgré son apparence, il n’est ni un animal, ni un champignon, ni une plante ; il fait partie de la classe mystérieuse des myxomycètes. Audrey Dussutour, éthologue au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse, chercheuse au CNRS et spécialiste du comportement des fourmis et des organismes unicellulaires, vient nous parler du blob.

