Les forêts françaises couvrent 16,9 millions d’hectares, soit 31% du territoire, majoritairement des forêts de feuillus. La superficie forestière française a quasi doublé en 200 ans.

La France est un des rares pays du monde à avoir une part de responsabilité dans tous les biomes forestiers de la planète (tropical sec et humide, boréal, tempéré, méditerranée, mangroves). Les forêts françaises abritent une biodiversité très riche, (vertébrés, invertébrés et microorganismes). Elles ont une fonction de refuge pour de nombreuses espèces non strictement forestières.

La Liste Rouge des Ecosystèmes de l'UICN s'est penchée sur le sujet des forêts françaises et en a dégagé une évaluation.

Les forêts méditerranéennes

La Méditerranée est l’un des 35 points chauds de la biodiversité mondiale, définis comme les zones de la planète où la biodiversité est particulièrement riche mais aussi particulièrement menacée. Ces forêts sont aujourd’hui en expansion et gagnent en maturité du fait de la forte déprise agricole et pastorale. Malgré cette extension apparente, les résultats de la LRE ont montré que sur les 19 écosystèmes forestiers méditerranéens, seuls 3 étaient classés en Préoccupation Mineure (pinède à pin d’alep et chênaie verte, forêts dominées par le charme-houblon hors zone riveraine), contre 4 en menacées et 7 en quasi-menacées.

Sur l’ensemble du bassin méditerranéen, on compte 290 espèces d’arbres qui peuvent se développer dans cette forêt. Comparativement, pour tout le reste de l'Europe, on compte seulement 135. C'est un hot spot de biodiversité.

On a souvent tendance à penser qu’elle est chétive, mais au contraire elle très riche

Thierry Gauquelin, écologue des forêts, professeur émérite à AMU au laboratoire Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE).

Pour la seule forêt méditerranéenne (9 % de la forêt française), l’augmentation est de 15 000 ha/an, même en tenant compte des incendies.

