Dans son dernier ouvrage l'activiste et journaliste Naomi Klein s'adresse à la jeune génération et propose des exemples d'actions militantes déjà réalisées ou en cours qui œuvrent à servir la cause environnementale, une boîte à outils dont les jeunes générations peuvent s'inspirer.

Naomi Klein en conférence à Cologne © AFP / HORST GALUSCHKA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Dans son dernier livre Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de combat à l'usage des jeunes générations (Actes Sud, 2021) Naomi Klein propose une boite à outils pour les jeunes générations afin de faire entendre l'urgence des enjeux climatiques. La pédagogie, la non-violence, la désobéissance civile, la grève, l’action en justice sont autant de préconisations faites pour réussir une démarche militante.

Le livre est aussi l'occasion de parcourir les combats écologiques passés et actuels et de valoriser les figures emblématiques contemporaines de la justice climatique, qui sont des figures jeunes et qui ont déjà réussies par leurs actions et leurs engagements à obtenir gain de cause.

A l'instar d'Alice Brown Otter parvenue à obtenir l’arrêt de la construction du Dakota Access Pipeline grâce à une pétition et une marche, mais aussi de Amira Odeh Quiñones jeune militante écologiste de Porto Rico frappée par la disparition de la barrière de corail dans laquelle elle plongeait enfant qui lutte contre les énergies fossiles.

Ce n'est donc pas seulement un état des lieux de la planète mais un éventail d'actions entreprises et menées par les activistes d'aujourd'hui qui peuvent inspirer les générations à venir.