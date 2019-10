Jeremy Rifkin assure qu'en 2028, la civilisation fossile va disparaître. Pour sauver l'espèce humaine de l'extinction il faut transformer radicalement notre économie et faire une troisième révolution industrielle.

L'invité du jour : Jeremy Rifkin, spécialiste de la prospective

Après avoir théorisé la troisième révolution industrielle, il développe son grand projet de New Deal vert mondial. Il s’agit d’un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement climatique en construisant un monde post-énergies fossiles.

Jeremy Rifkin, qui travaille main dans la main avec les gouvernements pour promouvoir cette nouvelle donne verte - aux États-Unis, en Europe ou en Chine - propose un véritable mode d’emploi. Un manuel de transition globale qui permettrait de produire 100 % de l’électricité à partir de sources propres et renouvelables ; d’améliorer et d’augmenter l’efficacité du réseau énergétique, du réseau des transports ou du secteur du bâtiment ; d’investir dans la recherche et le développement de technologies vertes ou de proposer de nouveaux emplois nés de cette nouvelle économie.

Ouvrage : Le New Deal Vert Mondial: Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer, éditions Les liens qui les libèrent

Des solutions pour la planète : Vincent Huault, vice-président de " Immobilier et transition énergétique"

Vincent Huault est maître de conférences en paléontologie à la Faculté des sciences et technologies de Vandoeuvre-lès-Nancy depuis 1998. Il a été chargé de mission Responsabilité sociétale des universités pour l’Université de Lorraine de 2013 à 2015 et il est actuellement vice-président " Immobilier et transition énergétique" à l’Université de Lorraine. Il assure la prise en compte des évolutions d’usage et la transition numérique et poursuit la mise à niveau et en conformité du parc immobilier, le rendant plus attractif et contribuant ainsi au bien-être des personnels et des étudiants.

Pour la rentrée 2019, l'Université de Lorraine a lancé d'autre projets, comme le guide"zéro déchet" ou encore la plateforme participative "onsengage".

L'invité découverte : Heïdi Sevestre, glaciologue

Heïdi Sevestre est glaciologue et géographe elle a réalisé une thèse sur les surges glacières, un travail qui a figuré en couverture de Science Magazine en décembre 2017.

Pour le magazine de vulgarisation scientifique de France 5, _La Science Grand Format_, elle parcourt le planète en proie au réchauffement climatique, pour comprendre comment les hommes font face à une nature de plus en plus extrême.

Les deux épisodes de la série « Terres extrêmes », sont consacrés à l’Amérique centrale et aux Emirats Arabes Unis et sont diffusés ce soir, à 20h50.

La série de reportages de la Terre au Carré signée Maud de Carpentier

Marseille : la Méditerranée, ses joyaux et ses menaces

►►►Episode 4 : Palana Environnement, les pêcheurs de filet fantômes

