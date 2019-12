“Make our lessons green again” est la première journée de cours adaptée aux enjeux du 21ème siècle, en soutien à la proposition de loi sur l’intégration des enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité dans l’enseignement supérieur déposée le 25 septembre 2019. Elle a lieu ce jeudi à l'ENS de 9h à 18h.

Invités du jour

En mars 2019, le rapport «Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat» du Shift Project révélait que seules 24% des formations de l’enseignement supérieur proposent au moins un cours abordant les enjeux climatiques et énergétiques à leurs étudiants, et parmi elles seulement 11 % des formations qui abordent actuellement les enjeux climat-énergie de manière obligatoire.

Après la publication de cet élément déclencheur révélant les grandes lacunes de l’enseignement supérieur face aux enjeux de ce siècle, plusieurs tribunes sont publiées dans les mois qui suivent par les acteurs de l’enseignement supérieur pour appeler à une mobilisation sur ces enjeux.

Suite à cet engouement, les députés Delphine Batho, Matthieu Orphelin et Cédric Villani ont co-rédigé cette proposition de loi pour l’intégration des enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité dans l’enseignement supérieur.

Martial Breton, vice-président de CliMates, Margot Duvivier, présidente du Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD) et en master 2 à Sciences Po (politiques environnementales) et Eric Guilyardi, océanographe et climatologue au CNRS, membre du conseil stratégique de l’OCE sont nos invités.

“Make our lessons green again” se déroule ce jeudi de 9h à 18h à l’ENS, 45 rue de l’Ulm, un colloque à l’initiative d’une coalition d’organisations de jeunesse (CliMates, la Bascule, la FAGE, le Forum Français de la Jeunesse, le collectif Pour un Réveil Écologique, REFEDD, Together For Earth, DeVinci Durable, Solidariterre, Dauphine Durable...)

Vos solutions pour la planète

Anne Ruas est chercheur géographe à l’IFFSTAR (l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et coordinatrice scientifique de Sense-city, une mini ville expérimentale au Campus de Marne La Vallée.

L'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la ville pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un développement durable de nos sociétés.

Invité découverte

Pour participer

