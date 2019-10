Depuis le XIXème siècle les femmes ont été très nombreuses à participer à la défense de la nature et des animaux. Peut-on dire pour autant qu'il existe un regard au féminin sur la nature ?

L'invitée du jour : Valérie Chansigaud, historienne de l'environnement

A l'occasion du festival "Nature: le regard au féminin" qui se tient à Perpignan du 19 au 21 octobre, nous recevons Valérie Chansigaud, historienne de l'environnement. Elle sera présente lors de deux conférences durant le festival.

En tant qu'historienne Valérie Chansigaud s'intéresse notamment aux traces qu'ont laissées les grandes militantes de l'environnement aujourd'hui décédées comme, Rachel Carlson, Anna Sewell, Flora Tristan ou encore George Sand.

Conférences :

- « Regard féminin » le samedi 19 octobre, de 10h30 à12h30

- « Ecrire la nature, du point de vue des femmes: Comment cela pourrait-il aider à sauver le monde » le Dimanche 20 octobre de 10h00 à 12h00

Des solutions pour la planète : Manuelle Grimault, pour "Maoré a dit"

Quand les contes aident à sensibiliser à l’environnement avec Manuella Grimault, coordinatrice du projet de sensibilisation « Maoré a dit » à Mayotte, pour Mayotte Nature Environnement.A travers une campagne de communication réunissant une dizaine d'acteurs de l'île, le but est de protéger la biodiversité de Mayotte, aujourd’hui menacée. Cette campagne de sensibilisation est basée sur la phrase « Maoré a dit : Respecte-moi, respecte-toi !» qui est décliné dans tous les contes qui racontent la situation de la biodiversité d’avant et d’aujourd’hui. Mayotte est située dans l'Océan Indien, c'est un milieu tropical qui abrite des espèces endémiques, un véritable hotspot de biodiversité.

L'invité découverte : Charles Stépanoff, ethnologue

Charles Stépanoff est ethnologue, maître de conférences à l’École pratique des hautes études il est l'auteur de Voyager dans l'invisible aux éditions de La Découverte, qui est le fruit d'enquêtes de terrain dans le sillon de la littérature ethnographique.

