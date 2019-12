L'explorateur et scientifique Jean-Louis Etienne est aussi un manuel, il a construit des cabanes dans le Tarn, sa région natale. C'est en travaillant le bois, qu'il réalise que l'arbre est au centre de sa réflexion. Dans son dernier livre il raconte sa fascination pour les arbres et l'écosystème de ces êtres vivants.

Invité du jour

Jean-Louis Etienne est médecin, explorateur, il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 — et en Antarctique, en 1989, 1990. Son dernier livre « Aux arbres citoyens, pour renouer avec l'écosystème Terre » est édité chez Paulsen.

Ce livre est une ode aux arbres, un cri d'amour à l'arbre, nourricier et protecteur. Le préserver, c'est sauver l'humanité. Il montre le rôle central qu’il joue dans l’équilibre de la planète. Dans son ouvrage, Jean-Louis Etienne raconte le Tarn comme étant à présent son port d'attache, où il y a construit des cabanes.

Vos solutions pour la planète

Claire Tournefier est fondatrice et directrice du développement de l’association Rejoué, une association d’insertion sociale et professionnelle, spécialiste dans la seconde vie des jouets !

Invité découverte

Stephan Carbonnaux est naturaliste, écrivain, auteur de nombreux livres sur la relation de l’homme et de la nature, dont « Cantique de l’ours » éditions Tranboréal.

Pour participer

