Mathieu Vidard et Camille Crosnier seront en tête de cortège en direct de la mobilisation mondiale pour le climat, place de la Nation avec des jeunes engagés qui ont décidé de marcher et de faire la grève pour le futur.

La Terre au carré dans les cortèges de la manifestation pour le climat © Getty / Philippe Lissac / Godong

Les invités en direct de la grève pour le climat :

Hugo Viel, 21 ans, Etudiant à l’école d’ingénieur ECE (Ecole centrale d’électronique) et Sorbonne Université, membre de CliMates.

Marie Chureau, est membre de Youth for Climate France, 17 ans, BAC+1 étudie le droit franco-allemand.

Anaïs Darenes, responsable Projets et Plaidoyer du REFEDD (RÉseau Français Étudiant pour le Développement Durable)

Claire Egnell, étudiante en sciences sociales et philosophie à Science Po Paris et à la Sorbonne, pour le Manifeste Etudiant pour un Réveil Ecologique

Julie Pasquet, étudiante à Sciences Po et à Toulouse Business School. Elle est membre du projet Up for Europe.

Roman Olla, étudiant, en année de césure pour agir pour la transition écologique, bénévole à la Bascule.

Ibrahim Chenouf, étudiant ingénieur au CNAM et Polytechnique il est co-responsable de la FFJ, Forum Français de la Jeunesse.