Finance et climat : comment Lucie Pinson réussit à faire plier les banques

Pour lutter contre le réchauffement climatique, cette femme de 35 ans a décidé de s'attaquer à la filière charbon en coupant leurs financements. Mais comment s’y prend-elle ?

Alors que l’on va dans la direction d’une prise de conscience globale sur le climat, les financements fossiles ne cessent d'augmenter… De grandes banques françaises continuent de financer les entreprises qui développent des énergies fossiles, notamment de nouvelles centrales à charbon dans le monde…

Directrice et fondatrice de l’ONG Reclaim Finance, Lucie Pinson se consacre à lutter contre le financement du charbon, dont la combustion est responsable de 46 % des émissions de CO2 dans le monde. Grâce à sa détermination, les 3 plus grosses banques françaises ont décidé de réduire leurs soutiens dans les entreprises actives dans l'extraction du charbon.

Elle est l’une des 6 lauréates du prix Goldman, souvent surnommé le Nobel de l’Environnement.

Il y a urgence, il faut organiser la sortie des énergies fossiles alors que les industriels des énergies fossiles se développent à tout va. Or, derrière ces milliers de projets, on trouve tout le temps les mêmes banques, les mêmes sociétés d’assurances, les mêmes investisseurs. Rappelons que la France est un marché financier extrêmement important : elle possède le quatrième secteur bancaire le plus important au monde.