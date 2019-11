La forêt française est aussi une victime du réchauffement climatique qui multiplie les périodes de sécheresse et les canicules. Un réchauffement qui s’ajoute aux nombreuses pressions qui s’exercent déjà sur la forêt.

La forêt française se meurt © Getty / David Silverman

Invité du jour

Manuel Nicolas travaille à l’ONF, l’office national des forêts. Il est responsable du Réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers.

Fin octobre, une partie de la forêt de Chailluz, près de Besançon, a été temporairement interdite au public, le temps d’abattre près de 2 000 arbres, hêtres, épicéas et sapins gravement touchés par la sécheresse, et qui sont en train de mourir. La forêt est un organisme fragile.

Pour aller plus loin :

Vos solutions pour la planète

Aurélie Delaval est animatrice et initiatrice de Drôles d’oiseaux au sein de la LPO Pas-de-Calais, un projet qui sensibilise et crée un lien entre école et maison de retraite autour de la thématique du monde des oiseaux. Un projet intergénérationnel pour lequel les établissements s'engagent à devenir un refuge LPO.

Invités découverte

Sophie Berger est glaciologue et spécialiste de l’Antarctique elle travaille depuis début novembre pour le GIEC en tant que chargée de recherche au moins jusqu’en avril 2021, date du prochain rapport du GIEC.

Elle fournit des supports, des données pour un etat des lieux du changement climatique.

Dans le film de Emmanuel Sudre Les conquérants des pôles diffusé sur France 5 aujourd’hui à 20h50 dans le cadre de « Science grand format », la glaciologue donne un éclairage sur les pôles, qui sont de véritables sentinelles de l'environnement.

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement.