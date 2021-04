La Terre au Carré propose un portrait sensible de Fernand Deroussen, audio naturaliste et voyageur.

Captation sonore en Afrique du Sud © Fernand Deroussen

Fernand Derousse est un audio naturaliste voyageur. C'est en 2005 qu'il invente le terme et le nom de son métier passion qui enregistre avant tout la vie sauvage et non simplement du son :

L’audio-naturaliste écoute la nature

Comme elle s'est développée dans le temps et au travers de l'évolution. L'objectif en enregistrant, puis en diffusant auprès du public le résultat de ses découvertes est la mise en valeur esthétique et artistique des sons et ambiances avec un stricte minimum de transformation. Il ouvre nos oreilles sur une planète vivante qui chante de sa vie foisonnante. Il est donc avant tout un témoin privilégié de l'ensemble de cette symphonie composée de la voix des animaux et du son des éléments qui forment les paysages et les ambiances les plus sauvages de la Terre.

L’audio-naturaliste écoute la nature à Val-Maravel, Drôme / Fernand Deroussen

Des sons et des émotions

De formation paysagiste, curieux pour les choses de la nature sauvage, ses animaux, fleurs et roches, militant associatif actif c'est le chant d'une Rousserolle turdoïde en Lorraine en juin 1985, qui va changer sa vie car pour la première fois il enregiste ce chant , découvre le plaisir de le réécouter et c'est un nouveau monde qui s'ouvre : " je pouvais saisir la moindre note, revenir en arrière et mémoriser d'une façon encore plus efficace et surtout conserver ce bout de souvenir".

Depuis ce déclic fondateur, il voyage et enregistre les sons de la nature depuis une quanrantaine d'années. Il participe par le don de sa sonothèque à la création de la "Sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle" de Paris, il crée aussi son site naturophonia.jimdo, site actuel des sons de la nature. Il propose aussi Pur, que dit la nature ? Une collection documentaire rare d’un monde naturel que l’on découvre grâce à l’imaginaire et la curiosité à découvrir prochainement sur la plateforme FranceTV.

Fernand Deroussen en Guyane, 2016 / Marc Namblard

Avec

Fernand Deroussen compositeur ,audio-naturaliste voyageur. Des sons de la nature à découvrir sur son site et , en partenariat France Télévision France Inter, Pur, que dit la nature ? une collection de 36 épisodes en vodcast également déclinée en podcast. Les 7 premiers épisodes sont disponibles en version vodcast sur FranceTV, en version podcast sur les plateformes traditionnelles, à partir du jeudi 22 avril 2021. À partir du 29 avril 2021, un épisode inédit disponible chaque vendredi.