Bill Gates a accordé à La Terre au Carré une interview exclusive à l'occasion de la publication de son livre "Climat : comment éviter un désastre. Les solutions actuelles, les innovations nécessaires" édité chez Flammarion.

Bill Gates, fondateur de Microsoft et de la Fondation Bill-and-Melinda-Gates est dans La Terre au carré © AFP / ludovic MARIN

Bill Gates est l'invité de la Terre au Carré pour une interview exclusive.

Bill Gates publie Climat : comment éviter un désastre. Les solutions actuelles, les innovations nécessaires" édité chez Flammarion, un essai sur le climat, exposant ses idées pour "éviter le désastre" et les mesures à mettre en place pour enrayer le réchauffement climatique.

Nous vivons dans un monde technologique, mais peut-il être vert ? - Bill Gates

Bill Gates, c'est tout d'abord le fondateur et l'ancien patron de Microsoft. En 1975, il a cofondé Microsoft avec son ami d'enfance Paul Allen. Aujourd'hui, il co-préside avec son épouse Mélinda, la fondation Bill et Melinda Gates. Il a également lancé Breaktrough Energy pour commercialiser des énergies propres et d'autres technologies liées au climat. Il a passé une décennies à enquêter sur les causes et les effets du changement climatique. Avec l'aide d'experts dans différents domaines comme la physique, la chimie, la biologie ou l'ingénierie entre autres, il s'est concentré sur ce qui doit être fait pour empêcher une catastrophe environnementale.

Objectif zéro carbone. Dans son introduction, il annonce deux chiffres : "51 milliards, c'est le volume, en tonnes de gaz à effet de serre, que le monde recrache chaque année dans l'atmosphère. C'est là où nous en sommes aujourd'hui." Zéro, c'est ce que doit être notre objectif. Pour éviter un désastre climatique , nous devons parvenir à _zéro carbone_, déployer rapidement et de façon plus rationnelle les outils dont nous disposons déjà, comme les énergies solaire et éolienne. Nous devons également créer et développer des technologies pionnières pour nous permettre d'accomplir le reste. Et la bonne nouvelle c'est qu'on peut y arriver."

Le livre : Climat : comment éviter un désastre. Les solutions actuelles, les innovations nécessaires de Bill Gates est édité chez Flammarion