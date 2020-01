Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards d’habitants en 2050 et des changements planétaires irréversibles, les systèmes alimentaires doivent répondre à un double défi collectif : garantir l’accès de chacun à des aliments de qualité, sans pour autant épuiser les ressources naturelles de la planète.

Pour une alimentation mondiale durable © Getty / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Invité du jour

Nicolas Bricas est socio-économiste de l'alimentation et titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du Monde.

Suite à la crise des prix des matières premières agricoles de 2008 et aux nombreuses crises sanitaires, l’alimentation est redevenue une question débattue au niveau mondial.

L’enjeu alimentaire mondial est de pouvoir nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière, sans pollution majeure des eaux, de l’air et des sols. À quoi s’ajoute l’exigence, pour ne pas porter préjudice aux générations futures, de préserver la fertilité des sols dans un contexte marqué par le réchauffement climatique global et ses principales conséquences prévisibles, à savoir une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques (sécheresses, canicules, cyclones, inondations, etc.)…

Mais contrairement à ce que l’on pense souvent aujourd’hui la planète produit globalement plus que ce dont elle a besoin. On n’a plus de problème d’insuffisance de production qui était le grand problème jusque dans les années 80-90.

Pour aller plus loin :

Invité découverte

Valère Corréard est directeur de la rédaction du média en ligne ID, le site de l’infodurable , et a une chronique sur France Inter : le Social Lab à 6h50 le dimanche.

ID (le site de l’info durable) lance « Idées pratiques » est un trimestriel : un nouveau format qui abordera chaque fois une thématique différente et des solutions concrètes pour que chacun puisse, à son échelle, agir pour un monde plus durable.

Le 1er numéro « Idées pratiques « Bébé (aussi) sera écolo » est un guide pratique, sous formes de conseils, astuces, témoignages, interventions d’experts, réparti en 5 thématiques de la vie quotidienne des jeunes parents : environnement, alimentation, hygiène, habillement, équipements et jeux.

Pour participer

