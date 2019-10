Figure de proue de l’opposition aux OGM, défenseuse de longue date de l’agriculture biologique et de l’importance de la biodiversité, Vandana Shiva est sans doute l’une des militantes écologistes les plus connues dans le monde aujourd’hui.

Vandana Shiva à Paris en 2017 © Getty / Kevin Kane

Physicienne de formation, écoféministe revendiquée, Vandana Shiva est connue pour son combat pour une agriculture paysanne traditionnelle et biologique, et pour son engagement contre la brevetabilité du vivant et les OGM.

Elle a créé en Inde un centre de recherche et de formation sur la biodiversité et l’agroécologie, Navdanya, qui a constitué au fil des ans tout un réseau de conservation et de distribution de semences, en dehors du marché des multinationales agroalimentaires.

C'est aussi l'une des 7 féministes les plus puissantes au monde selon le magazine Forbes.

Elle a reçu le prix Nobel alternatif en 1993 « pour avoir placé les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne ».

Elle publiait en septembre 1 %. Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches aux éditions Rue de l’Échiquier, où elle se penche sur des figures majeures de l'économie mondiale telles que le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, celui de Facebook Mark Zuckerberg ou encore Bill Gates, fondateur de Microsoft. Elle dénonce l’impact destructeur du modèle de développement économique poursuivi par les multinationales qu’ils ont créées - un impact autant social que politique et écologique, sous couvert de ce qu'elle nomme "philanthrocapitalisme".

Afin de parer ces 1%, Vandana Shiva propose - en s'inspirant de Ghandi - trois pistes d’action pour contrer le pouvoir des 1% : le swaraj, soit l’autonomie ou l’autogouvernance, le swadeshi, l’autosuffisance et la création d’économies locales, et le satyagraha ou la résurgence de la véritable démocratie.

Elle appelle à la « résurgence du savoir réel, de l’intelligence réelle, de la richesse réelle, du travail réel, du bien-être réel », afin que chacun d’entre nous puisse revendiquer le droit à vivre, penser, respirer et manger librement.

Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), a publié mardi 1 octobre une pétition adressée aux médias français, et leur demandant que leurs articles concernant le dérèglement climatique soit en accès libre.

Pour signer la pétition : https://www.change.org/p/courrier-international-pour-la-gratuit%C3%A9-des-articles-sur-le-d%C3%A9r%C3%A8glement-%C3%A9cologique

Marc Cerrone est l'un des pilliers de la disco des années 70. En 1977 sortait Supernature, un tube visionnaire qui jetait un regard inquiet sur l'avenir de la planète.

42 ans plus tard, l'artiste n'est pas plus rassuré : son nouveau titre The Impact s'inquiète pour les écosystèmes bouleversés par l'activité humaine, et appelle les générations futures à se mobiliser pour construire un monde plus écoresponsable.

Son clip, réalisé par Etienne Perrone, met en scène une planète détruire par la sur-industrialisation et désertée par l'humanité.

Après les incendies, les amérindiens luttent pour ne pas voir disparaître leur forêt

►►► Episode 2 : Les Uru Eu Wau Wau en lutte pour ne disparaître

