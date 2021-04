Au programme du club, Thomas Pesquet décolle pour la deuxième fois vers l'ISS. On part sur le Front pour comprendre la face cachée du recyclage. "Les Plastiqueurs" une enquête sur les industriels du plastique de Dorothée Moisan et les 1000 solutions pour une économie durable de Bertrand Piccard.

Thomas Pesquet décolle pour la deuxième fois vers l'ISS © AFP / BILL STAFFORD / NASA

Le décollage de Thomas Pesquet pour l'ISS

Sophie Bescherel a interviewé Thomas Pesquet avant son départ pour l'ISS. Pour sa deuxième mission dans la Station Spatiale Internationale Thomas Pesquet sera commandant de bord à la fin de sa mission qui durera 6 mois.

Sur le front la face cachée du recyclage

On retrouve Hugo Clément pour son documentaire Sur le front qui s'intéresse à la face cachée du recyclage. De la mer méditerranée, à l'Indonésie en passant par le Kenya, Sur le front montrent les effets délétères et caché du plastique sur l'environnement qui touchent tant les sols, l'air que les océans. Scientifiques, citoyens et militants explorent les conséquences de la pollution plastique et le mirage du recyclage.

Retrouvez Sur le front dimanche 25 avril dès 20h50 sur France 5.

"Les Plastiqueurs" une enquête sur les industriels du plastique

Depuis 1950, plus de 9 milliards de tonnes de plastiques ont été produites dont la moitié durant ces 15 dernières années. La production annuelle de plastique avoisine 450 millions de tonnes, soit l’équivalent en poids de la population humaine.

Dans son enquête intitulée "Les plastiqueurs, Enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent" (éditions Kéro) Dorothée Moisan revient aux sources du plastique, cette matière qui a conquis le monde et met en lumière l'industrie pétrolière en perte de vitesse, pour qui le plastique va devenir le débouché numéro 1 à l'avenir.

Toutes les facettes du plastique sont passées au crible, la matière première qu'est le pétrole, la philosophie du tout jetable, le reflexe induit du recyclage, la pollution invisible générée par le plastique, l'exportation des déchets plastiques occidentaux dans les pays asiatiques.

Les 1000 solutions de Bertrand Piccard

L’aventurier de l’avion salaire propose plus de 1000 solutions pour les entreprises et les Etats pour respecter les engagements des Accords de Paris et envisager de répondre de manière technologique aux enjeux environnementaux de demain.

Bertrand Piccard défend le principe de dire que sauver l’environnement aujourd'hui grâce à des solutions économiquement rentables c’est le marché du siècle. Il n’est pas pour décroitre, se priver, restreindre, mais trouver des solutions propres technologiques qui protègent l’environnement.

On en parle avec Bertrand Piccard, Initiateur et président de la fondation Solar Impulse.