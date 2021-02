l'Onu a publié en 2019 un rapport qui met en garde contre la surconsommation de sable. Le rapport "sable et développement durable" alarme sur l’épuisement de cette ressource et les conséquences environnementales de l’extraction du sable.

Le sable une ressource surexploitée © Getty / Crédits : Michal Kin / EyeEm

Le nombre de grains de sable sur la planète serait ainsi équivalent au nombre d’étoiles dans l’univers... À l’échelle planétaire, le sable représente environ 1/3 du total des sédiments et semble inépuisable car il est estimé à 120 millions de milliards de tonnes. Présents en très grande quantité, sables et granulats se forment sur des échelles de temps géologiques (plusieurs milliers, voire millions d’années).

Il est une ressource épuisable et en danger car surconsommé. Le sable est la deuxième ressource naturelle la plus consommée (en masse), après l’eau, mais avant le pétrole et le gaz. On estime qu'entre 40 et 50 milliards de tonnes de sable sont extraits chaque année sur la planète. Nous extrayons beaucoup plus rapidement que ce que la Terre produit, car le sable met des milliers d'années à se régénérer. Les granulats siliceux sont essentiellement utilisés pour la construction, le rechargement des plages et la protection des côtes, la poldérisation, les routes et voies ferrées, le drainage. Les usages des granulats siliceux dépendent de leur qualité. Ceux de haute qualité (bien triés et dépourvus de boues) sont utilisés pour les bétons et le revêtement des routes. Ceux de moins bonne qualité sont utilisés pour les fondations, le pavement des routes, des voies ferrées, pour les digues, etc. Les granulats calcaires sont utilisés pour l’amendement des terres agricoles afin de limiter l’acidité des sols, pour le traitement de l’eau et même pour l’alimentation des poules pondeuses. La consommation mondiale de granulats est croissante et atteint des valeurs colossales, environ 15 milliards de tonnes par an....Les ressources exploitables de sables et granulats sont limitées et non renouvelables.

En 2019, Le rapport sable et développement durable de l’ONU alarme sur l’épuisement de cette ressource et les conséquences environnementales de l’extraction du sable. Le rapport Sable et développement durable : Trouver de nouvelles solutions pour la gouvernance environnementale des ressources mondiales en sable montre comment l'évolution des modes de consommation, la croissance démographique, l'urbanisation croissante et le développement des infrastructures ont triplé la demande de sable au cours des deux dernières décennies. De plus, la construction de barrages et l'extraction ont réduit l'apport de sédiments des rivières vers de nombreuses zones côtières, ce qui a entraîné une réduction des dépôts dans les deltas des rivières et accéléré l'érosion des plages. Pour réduire le cout environnemental du sable, le rapport plaide pour une gouvernance mondiale des ressources en sable pour des règlementations, de la surveillance, et de la transparence sur l’extraction du sable.

Dans un contexte de réchauffement climatique et de la montée du niveau de la mer, les plages et barrières sédimentaires sont la meilleure protection contre la hausse du niveau marin, contre le vent, les vagues, les tempêtes et la submersion. En outre, elles constituent une part dominante des économies côtières depuis que le tourisme sur les côtes est considéré comme la plus grande activité avec une importance économique croissante lors des 50 dernières années.

avec Eric Chaumillon, enseignant-chercheur à l'université de La Rochelle en géologie littorale et au laboratoire le LIENSs, (LIttoral Environnement et Sociétés) / CNRS. Ses recherches portent sur la dynamique des littoraux. Il est également co-auteur de « Hé…la mer monte ! Chronique d’une vague annoncée » Edition Plume de Carotte et à paraitre "La mer contre-attaque" en octobre prochain