Il existe un moyen pour visiter la grotte Chauvet, la découvrir et rêver comme si vous y étiez : c'est « l’Atlas de la Grotte Chauvet- Pont d’Arc, édité par la Maison des sciences de l’homme et co-dirigé par l'archéologue Jean Michel Geneste et le géomorphologue Jean Jacques Delannoy .

"L'Atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc" de Jean-Michel Geneste et Jean-Jacques Delannoy (2021) © La Maison des sciences de l’homme

_L'Atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc_offre au lecteur la possibilité de circuler dans la grotte par l’intermédiaire d’une riche iconographie.

Sous la direction de Jean-Michel Geneste, qui a été à la tête des recherches de 2001 à 2008, et de Jean-Jacques Delannoy, qui enseigne la géomorphologie (l’étude des reliefs), l’Atlas permet de mieux comprendre la richesse de la grotte Chauvet qui abrite de somptueux dessins vieux de 36 000 ans. Il est le premier volume de la restitution officielle des recherches menées depuis 20 ans à Chauvet-Pont d’Arc. l’Atlas de la grotte Chauvet - Pont d’Arc propose, sous la forme d’un atlas classique de nombreuses approches et conceptions spatiales novatrices : approche spatialisée d’un lieu d’activité et de créativité humaines, approche spatiale d’un site archéologique, découpage spatial d’une entité géographique du monde naturel qui est aussi un lieu d’expression symbolique collectif.

Son premier tome, Atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, a pour objectif d'offrir au lecteur la possibilité de circuler dans la grotte par l'intermédiaire d'une riche iconographie, d'observer par lui-même et de comprendre les paysages souterrains dans lesquels s’inscrivent les œuvres pariétales et les vestiges archéologiques. Les quatre parties de l’Atlas (méthodologie, contexte, cartographie des sols, conservation) sont construites autour des cartes qui rendent compte des différentes acquisitions, analyses et représentations des données permises par ces vingt années de recherche.

Jean-Michel Geneste , archéologue, coordinateur des recherches dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc de 2001 à 2018

Jean-Jacques Delannoy, géomorphologue, professeur de géomorphologie à l'université Savoie Mont-Blanc et membre de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc

