Pour Elisabeth Laville, la transition vers des modes de vie durables passera aussi bien par les pouvoirs publics que par les entreprises et les consommateurs.

le point de basculement vers des modes de vie durables © Getty / Colin Anderson Productions pty ltd

Invités du jour

Elisabeth Laville est fondatrice d’Utopies, think tank et cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en développement durable aux entreprises. Elle est auteure de Marques positives, paru chez Pearson.

Elle se passionne, entre autres, pour les questions d’éducation, d’alimentation durable, pour le lien entre engagement de l’individu et engagement de l’entreprise, ainsi que pour l’innovation durable et la consommation responsable. Elle est notamment à l’origine de Mes Courses pour la Planète (l’observatoire de la consommation responsable) et du rapport « Pour une consommation durable » remis à la Ministre de l’Ecologie en janvier 2011.

Pour aller plus loin :

Elle a signée une tribune dans le _Monde_, intitulée « Sur l’écologie le point de bascule de comportements approche ».

Vos solutions pour la planète

Laureen Keller est écologue et chargée de mission sur le projet LIFE Habitats Calanques sur le Parc national des Calanques à Marseille.

Elle est en charge de la coordination des actions de terrain conduites dans le cadre du projet LIFE dans le parc des Calanques et met en musique les différents acteurs. Officiellement lancé en juillet 2017, le projet LIFE Habitats Calanques vise à la restauration des habitats naturels littoraux des Calanques et à sensibiliser les usagers à leur fragilité. Il s’agit d’un projet multi-partenarial qui permet de renforcer la collaboration des différents gestionnaires, scientifiques, collectivités impliqués sur le territoire dans la préservation des Calanques.

Invité découverte

Michel Saint Jalme est directeur de la ménagerie du jardin des plantes, enseignant chercheur et chef de projet sur l’exposition événement Océan en voie d'illumination. Le titre fait référence aux espèces en voie de disparition. L’exposition a pour but de venir émerveiller le visiteur tout en l’informant des dangers qui guettent notre diversité. Le parcours entraîne donc le visiteur de l’Equateur vers les Pôles, du littoral vers les abysses, des mers tropicales aux mers froides.

"Nous espérons qu’en illuminant le jardin nous allons illuminer les consciences."

La série de reportages signée Julie Pietri

Dans le quotidien d'une famille zéro déchet

Episode 3 : Le défi zéro déchets, transforme une maison

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement.