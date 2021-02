Avec la crise du Covid on assiste à un attrait des citadins pour les campagnes, mais peut-on vraiment parler d’exode urbain ?

Un million de Franciliens a quitté la ville à l’annonce du confinement. Au delà du « besoin de nature », les campagnes apparaissent comme une alternative au modèle urbain hyperconcentré et capitaliste, avec la possibilité d’une vie plus simple, solidaire et écologique.

Faut-il y voir un réel phénomène d’exode urbain ? Et comment passe-t-on du rêve de nature à la réalité d’un quotidien en milieu rural ?

Ces nouveaux arrivants changent les choses, font circuler de nouvelles idées et modifient en profondeur le territoire… L’arrivée de nouvelles populations déstabilise ainsi la sociologie classique des campagnes...

