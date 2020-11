Les phénomènes géologiques racontent notre planète née il y a 4,56 milliards d'années. C'est une belle histoire géologique que celle de la naissance d'un océan en Afrique de l'Est. En effet , dans le Rift Est africain, la croûte terrestre se fracture, le sol se déchire pour laisser place à une dorsale océanique.

Le parc national Abidjatta-Shalla, dans la vallée du Rift en Ethiopie © Getty

Notre Terre a une grande histoire géologique et il faut réapprendre à s’émerveiller devant ses beautés naturelles pour mieux la préserver.

Notre planète s'est formée il y a 4,56 milliards d'années et elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était lors de sa formation. les océans sont apparus, l'atmosphère a changé de composition , les continents se sont formés et surtout grâce à la tectonique des plaques, ils se sont déplacés à la surface du globe. En ce moment en Afrique de l'Est, se déroule un phénomène géologique unique : c'est la naissance d'un océan

La naissance d'un océan dans le Rift Est-Africain. Depuis environ 25 millions d'années, la croûte terrestre africaine se fracture sur prés de 6000 kms de long, depuis la dépression de l'Afar au nord de l'Ethiopie jusqu'au Mozambique au sud. C'est aussi là que se déroule un phénomène géologique commencé il y a des millions d'années : la naissance d'un océan. Le rift Est-Africain nous montre comment sont nés les océans dans les zones de fracture. Cet épisode géologique est similaire à celui de la naissance de l'océan Atlantique. Il y a 200 millions d'années, l'Europe et l'Amérique du Nord ne formaient qu'une seule masse continentale comme l'Afrique aujourd'hui. Cette masse s'est fracturée , étirée, a laissé place à une dorsale océanique et un océan s'est formé.

Des phénomènes géologiques de toute beauté racontent la formation de notre Planète : le Grand Canyon est un merveilleux livre ouvert sur une partie de la Terre, c'est une entaille de plus de 1000 mètres de profondeur dans les roches terrestres. Les tours de grès de Monument Valley sont composées de couches successives de sable déposées puis cimentées pour en faire une roche de couleur orangée. La Chaussée des Géants en Irlande est composée d'anciennes coulées de lave qui, en se refroidissant a formé de nombreux prismes mis au jour par l'action des glaciers puis aujourd'hui par celle de la mer. Le Grand Trou Bleu du Belize est une dépression cylindrique de 124 mètres de profondeur formée à l'air libre quand le niveau de l'océan était au plus bas ... Tous ces joyaux naturels sont fragiles et méritent d’être racontés pour mieux les protéger.

avec Gilles Chazot, géologue et Professeur à l'UBO – Université Bretagne Occidentale, au laboratoire Géosciences Océan (LGO) de l'IUEM - l’Institut universitaire européen de la mer. Il est l'auteur de « La belle histoire des merveilles de la terre » publié aux éditions De Boeck Supérieur (ainsi que « La belle histoire des volcans et « Volcanologie » chez le même éditeur )