En mai 2019, l’IPBES a sorti le premier rapport sur l’état de la biodiversité. Il montre que l’état des écosystèmes a empiré.

Le déclin de la biodiversité © Getty / Juanma Domínguez

Invité du jour

Franck Courchamp est écologue et chargé de mission biodiversité au CNRS, il exerce au “Laboratoire Ecologie, Systématique & Evolution” de l’Université Paris Saclay. Il est co-auteur avec Mathieu Ughetti de la BD “La guerre des fourmis”, Equateurs Sciences.

Le rapport de l'IPBES (la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques appartenant au GIEC)est un rapport inquiétant, dont les chiffres montrent l'urgence d'agir. Il est la première évaluation globale du déclin. Un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction et 75 % des terres et 65% des surfaces marines sont sévèrement altérées. L’état de tous les écosystèmes a empiré au cours des trois dernières décennies. Le rythme de la disparition s’accélère.

Pour aller plus loin :

[à consulter] « L’état de tous les écosystèmes a empiré »

[à consulter] « Menaces sur la biodiversité : "Chacun de nous a deux cartes dans sa manche : la carte d’électeur et la carte de crédit"»

Vos solutions pour la planète

Céline Arnal est directrice de Cybelle Planète, une association qui propose des programmes d’écologie participative dans le monde entier. Elle était biologiste marin spécialiste d’éthologie comportementale et comment leur comportement avait un impact sur l’environnement.

Cybelle Planète est une association d'écologie participative. Son objet est de favoriser la participation citoyenne à des programmes de recherche ou de conservation de la biodiversité (animale, végétale, culturelle, humaine...). Les programmes d'écologie participative sont l’Ecovolontariat et les sciences participatives qui favorisent une participation éco-volontaire, et en favorisant des partenariat avec les ONG. L'idée est donc de donner la possibilité à chacun d'agir.

Invité découverte

Julien Moreau est directeur de l'association "Le collectif des éco-aventuriers - Mon Ecole Ecologique" dont il est le fondateur. La mission de Julien est d'aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux problématiques et solutions écologiques. L'objectif à long terme est de créer sur le terrain et dans les textes de loi des "écoles écologiques" !

Il est l'auteur du livre "L'eco-aventurier, mon tour de France au service l'environnement" Hugo&CIE éditions.

La série de reportages signée Julie Pietri

Dans le quotidien d'une famille zéro déchet

Episode 4 : Zéro déchets et rentrée scolaire font-ils bon ménage ?

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement.