Nos invités découverte sont Théo et Thomas, pour le blog "La campagne passe au vert". Dans vos solutions pour la planète, l'association Coral Guardian agit pour la conservation des écosystèmes coralliens. Caroline Tourbe se demande si les animaux mignons sont une plaie pour la biodiversité dans sa chronique détox.

paysage de Haute-Loire © Getty / Capelle.r

Détox : Les animaux mignons sont-ils une plaie pour la biodiversité ?

Une étude originale a permis de dresser la première carte « affective » du monde vivant !

L’étude montre clairement que plus une espèce est apparentée génétiquement à l’espèce humaine, plus elle aura des chances d’être préservée. L’étude montre également que plus nous sommes éloignés d’une espèce dans l’arbre de l’évolution : plus notre empathie et notre compassion pour elle diminuent.

Vos solutions pour la planète

Martin Colognoli est biologiste marin et co-fondateur de Coral Guardian, une association qui agit pour la conservation des écosystèmes coralliens et pour les communautés qui en dépendent en Indonésie.

Les invités découverte

Thomas Derais, 28 ans est journaliste à « La République du Centre » à Orléans.

Théo Vigne, 22 ans est journaliste à « L’Yonne républicaine » à Sens

Des fabricants de pâtes bio, à la coiffeuse écolo ou encore à l'agriculteur pour qui les bio est le coup de trop, les étudiants de l'ESJ Montpellier ont réalisé une vréitable photographie du territoire de Belmont, situé en Haute-Loire.

Pour un blog dans lequel il fallait illustrer la transition écologique dans un territoire rural, dans le département de la Haute-Loire. Ils devaient trouver des sujets sans aucun contact, ni carnet d'adresse, ni réseau.

