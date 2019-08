A partir de lundi, cent cinquante volontaires sont choisis, au hasard dans la population française, pour réfléchir aux moyens d’agir sur le climat. Ils se réuniront à six reprises, le week-end, avant de rendre leurs conclusions en février.

L'invité du jour : Cyril Dion

L'écrivain et cinéaste Cyril Dion sera l'un des trois garants de la Convention citoyenne pour le climat, promise par Emmanuel Macron suite au Grand débat. Cette convention citoyenne est mise en place par le gouvernement pour « répondre à la double attente des Français, révélée par le Grand débat, d’aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le changement climatique et de donner davantage de place à la participation citoyenne dans la décision publique; ainsi qu’à la nécessité de rassembler les Français autour de solutions et actions concrètes pour lutter contre les gaz à effet de serre. »

Des solutions pour la planète : Run Eco Team

Pourquoi pas courir et ramasser les déchets en forêt ? avec Antoine Tresse, bénévole et co-responsable de Run Eco Team fondée par Nicolas Lemonnier, ostéopathe et " eco runner". Pour que nos forêts et nos parcs redeviennent des espaces propres, les "eco runners" de Run Eco Team organisent des cross et ramassent les mégots, les bouteilles en plastique ou autres détritus qui polluent nos sous-bois. L'association propose le projet Run Eco Team Education pour sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens à la nature et recherche des professeurs qui souhaiteraient devenir ambassadeurs. Toutes les infos sur le site de l'association et sur Facebook.

L'invité découverte : Marie Perennes, commissaire associée de l'exposition "Nous les arbres" et Fabrice Hybert

Dans l'exposition "Nous les arbres" présentée à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain jusqu'au 10 novembre, l’arbre est considéré sous différents angles : scientifique, esthétique et intellectuel. L’exposition fait entendre les voix multiples d’une communauté d’artistes, de botanistes et de philosophes qui ont développé, à travers un parcours esthétique ou scientifique unique, un lien puissant et intime avec les arbres, mettant ainsi en lumière toute la beauté et la complexité biologique de ces grands protagonistes du monde vivant, aujourd’hui massivement menacés.

